Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
Шведка Эльвира Оберг встречается с экс-биатлонистом Оскаром Брандтом.
Она опубликовала совместное фото в соцсети.
«После периода болезней очень приятно получать поддержку дома 🥰🥰», – написала 26-летняя спортсменка.
Брандту 30 лет, он завершил спортивную карьеру в сборной Швеции и теперь является тренером.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Эльвиры Оберг
