Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом

Шведка Эльвира Оберг встречается с экс-биатлонистом Оскаром Брандтом.

Она опубликовала совместное фото в соцсети.

«После периода болезней очень приятно получать поддержку дома 🥰🥰», – написала 26-летняя спортсменка.

Брандту 30 лет, он завершил спортивную карьеру в сборной Швеции и теперь является тренером.

