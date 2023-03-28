Россияне в случае допуска к соревнованиям будут выступать как «индивидуальные нейтральные спортсмены» – в белой или другой одноцветной форме

МОК сообщил, под какой символикой российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях.

Сегодня в Лозанне проходило заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал допустить россиян к турнирам при соблюдении строгих критериев.

Отмечается, что спортсмены должны выступать только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Для их обозначения будут использоваться слова Individual Neutral Athletes на английском и Athletes Individuels Neutres на французском. В качестве акронима будет использоваться аббревиатура AIN.

– Никаких эмблем и логотипов. Если это технически невозможно, то нужно использовать флаг Федерации или символы AIN.

– Вместо флага должен быть флаг турнира или любой другой полностью нейтральный флаг, либо флаг можно не использовать вообще.

– Вместо гимна – гимн турнира, федерации или любой другой полностью нейтральный гимн, либо без гимна вообще.

– Форма должна быть белой или полностью одноцветной. Спортсмен не должен использовать экипировку, на которой будут ассоциации со страной, либо логотипы или названия российских спонсоров, либо любые политические высказывания. Всю экипировку спортсмен должен отдавать на проверку в Федерацию перед турниром.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО