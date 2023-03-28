Россияне в случае допуска к соревнованиям будут выступать как «индивидуальные нейтральные спортсмены» – в белой или другой одноцветной форме

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Биатлон

МОК сообщил, под какой символикой российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях.

Сегодня в Лозанне проходило заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал допустить россиян к турнирам при соблюдении строгих критериев.

Отмечается, что спортсмены должны выступать только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Для их обозначения будут использоваться слова Individual Neutral Athletes на английском и Athletes Individuels Neutres на французском. В качестве акронима будет использоваться аббревиатура AIN.

– Никаких эмблем и логотипов. Если это технически невозможно, то нужно использовать флаг Федерации или символы AIN.

– Вместо флага должен быть флаг турнира или любой другой полностью нейтральный флаг, либо флаг можно не использовать вообще.

– Вместо гимна – гимн турнира, федерации или любой другой полностью нейтральный гимн, либо без гимна вообще.

– Форма должна быть белой или полностью одноцветной. Спортсмен не должен использовать экипировку, на которой будут ассоциации со страной, либо логотипы или названия российских спонсоров, либо любые политические высказывания. Всю экипировку спортсмен должен отдавать на проверку в Федерацию перед турниром.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U-hoho
Ответ Ir_rish
Полетят! Подозреваю что даже "для статистики" ни один не откажется.
Нет, ну Степанова вон уже вроде отписалась - что одеты вы лесом с такими приглашениями.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ REA-13
"Вместо гимна – гимн турнира, федерации или любой другой полностью нейтральный гимн". Гимн СССР как нельзя лучше подойдет. ;) Нейтральнее его нынче не сыскать - ведь даже страны такой уже не существует.
там звучало предложение солдаты группы центр Высоцкого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Звезду Давида заменили на серую одежду...хотя где-то такое уже было:серая одежда в полоску, номер на руке... мда... Слать МОК по известному адресу. 3 ОЦ того не стоят, чтобы так унижаться. Собственно, на это и расчёт. Они #типадопускают на драконовских неприемлемых условиях, мы шлем их и улетаем в бан на след. 2 ОИ. Бинго.
какое то странное сравнение
у евреев не было права не ехать в концлагерь
если русские решат не приехать все только вздохнут с облегчением
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ir_rish
Каааааакая прелесть! ))))
Спортц не пропускает сообщения из одного слова-
"Радужный" и "Чебурашка".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ Ir_rish
С портретом Чебурашки. И плюшевого Чебурашку каждому выдать.
Азиаты одобрят, они чебурашку любят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ir_rish
Ответ U-hoho
С*ки. Неужели поедут?!
Полетят! Подозреваю что даже "для статистики" ни один не откажется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ REA-13
"Вместо гимна – гимн турнира, федерации или любой другой полностью нейтральный гимн". Гимн СССР как нельзя лучше подойдет. ;) Нейтральнее его нынче не сыскать - ведь даже страны такой уже не существует.
Марсельезу предлагаю. Хорошая песня, вообще с Россией и Белоруссией никаких ассоциаций
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ Ирина Иванова
И зачем МОКу огород городить? Предложили бы сразу вернуть условия античных Олимпийских игр, где атлеты соревновались обнажёнными.
А между прочим, многие бы одобрили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ir_rish
Ответ Анна Беляева
Значится так, едем один в белой, второй в синей, третий в красной форме... На пьедестале располагаемся в нужном порядке и стоим с невинными лицами.
Это было бы красиво!
Только горизонтальные полоски на пьедестале сложно изобразить и в результате большинство "увидит" флаг страны- хозяйки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ Doctor of Philosophy
Вот как. Спасибо. Получается, действовавшие год рекомендации о так называемых защитных мерах были прямо-таки беспрецедентными.
Да, таких случаев не было, когда нельзя было ни под каким статусом никому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
paul83
радужная лгбт+ форма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ir_rish
Ответ Gilonjon862
Весело. У спортсменов открывается большой простор для творчества. Можно выступить с флагом берёзки и гимном во поле берёза стояла, с персонажем любимого аниме или за какую-нибудь фракцию из мира фентези(Тимерию, Гондор)
С портретом Чебурашки.
И плюшевого Чебурашку каждому выдать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ir_rish
Ответ Алексей Токарев
Если можно выбрать любой флаг. Предлагаю взять пиратский флаг.
Сказано ж- без логотипов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U-hoho
С*ки.
Неужели поедут?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ir_rish
Ответ sport25
Да в полоску одежду выдайте - не сдерживайте себя в благосклонном порыве!
В радужную .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NoSfer
Из всех вырезок этого манифеста, именно вышеописанное - это какая-то квинтэссенция всего текущего цирка уродов) примечательно, что именно эту "новость" спортс почему-то не повесил на главную
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doctor of Philosophy
Ответ imaxim
Нет, допускались как Independent Olympic Participants. Тоже только личные соревнования с запретом всех символик
Вот как. Спасибо. Получается, действовавшие год рекомендации о так называемых защитных мерах были прямо-таки беспрецедентными.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ Doctor of Philosophy
А из Югославии допускались нейтральные атлеты? Я до сих пор думал, что их забанили тогда насовсем - как россиян год назад, собственно.
Нет, допускались как Independent Olympic Participants. Тоже только личные соревнования с запретом всех символик
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сейлем Сэйберхеген
Ответ Афанасия
А звезда на форме будет? В нашем случае красная и пятиконечная. А то как-то неполный комплект. И предлагаю пойти дальше, чтобы нейтральные спортсмены на соревнованиях жили на специально огороженной территории, за запирающимися воротами с надписью "Arbeit macht frei". Это будет очень демократично
Ну Бах вспомнил родственников. Гены заговорили. Но ничего у нас партизаны и без флагов немцев били. Кстати и побег из Собибора мы тоже помним благодаря кому произошел. И так нос утрем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
люблю тутберят
Ответ Анна Беляева
Значится так, едем один в белой, второй в синей, третий в красной форме... На пьедестале располагаемся в нужном порядке и стоим с невинными лицами.
👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sport25
Да в полоску одежду выдайте - не сдерживайте себя в благосклонном порыве!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сейлем Сэйберхеген
Ответ olvl
Это по аналогии с концлагерем, видимо. Чего полосатую форму не предложили.
Только вот не знают в МОКах, что единственный в мире успешный массовый побег из концлагеря совершил советский офицер.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonbezb
Может в форме Асвенцима еще?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Сватковский
Да, успех стратегии многополярного мира. Приехали неустановленные лица с неведомого полюса. Конечно, фигуристам простор для фантазии открывается, но выглядит, мягко говоря, некомфортно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Большаков
Стесняюсь спросить, а почему МОК за федерации решает?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий