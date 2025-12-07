Кентен Фийон-Майе: «Борьба с соперниками в сумасшедших условиях на последней стрельбе — это стресс, но одновременно это дало мне больше энергии и силы»
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе высказался о победе в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Вот это день! На последней стрельбе нас было семеро, боровшихся за победу. У меня было чувство, что на последнем круге предстоит серьезная борьба.
Очень доволен своей гонкой сегодня. Ощущение победы просто невероятное!
Борьба с соперниками в этих сумасшедших условиях на последней стрельбе — это стресс, но одновременно это дало мне больше энергии и силы.
Не могу это полностью объяснить, но это сработало», — сказал Фийон-Майе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: IBU
