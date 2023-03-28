Тарасова о рекомендациях МОК: «Надо выступать при любых условиях. Иначе мы просто потеряем наш спорт»

Татьяна Тарасова считает, что российские спортсмены должны выступать при любых условиях.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – в индивидуальном порядке, без участия в командных турнирах и при соблюдении строгих критериев.

«Мое мнение – надо выступать при любых условиях. Без флага, гимна, руководства, но спортсмены должны иметь такую возможность. Иначе мы просто потеряем наш спорт.

И сейчас не надо возмущаться, надо работать с тем, что дают. Иначе нам будет не с чем работать, а вам – не о чем писать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.