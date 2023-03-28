Тарасова о рекомендациях МОК: «Надо выступать при любых условиях. Иначе мы просто потеряем наш спорт»

Теги Татьяна Тарасова сборная России МОК Олимпийская сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что российские спортсмены должны выступать при любых условиях.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – в индивидуальном порядке, без участия в командных турнирах и при соблюдении строгих критериев.

«Мое мнение – надо выступать при любых условиях. Без флага, гимна, руководства, но спортсмены должны иметь такую возможность. Иначе мы просто потеряем наш спорт.

И сейчас не надо возмущаться, надо работать с тем, что дают. Иначе нам будет не с чем работать, а вам – не о чем писать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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20 комментариев

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Мария Тихонова
Ответ Ирина Иванова
Понятие "наш" спорт, к сожалению, в рекомендациях МОК практически аннулировано. Речь может идти только о сохранении индивидуальных карьер спортсменов: или в нейтральном статусе, или при условии смены спортивного гражданства.
Наш спорт и состоит из индивидуальных карьер спортсменов, пока они сохраняются в нейтральном статусе - символику вернуть любую будет неложно при появлении такой возможности. А без спортсменов натягивать символику будет уже не на кого.
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James Voron
Условие МОК - при занятии призового места, спортсмен от России переходит на четвертое. Тарасова: "Надо выступать при любых условиях".
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андрей из питера
Ответ Adams
Если скажу, что нахожусь все равно не поверите
Объясни. Могу поверить, хочу поверить, а пока вижу тебя на диване за пределами России.
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София Хайн
Ответ Adams
Легко судить с дивана, не твоя же карьера спортивная. Есть альтернативные варианты? Турниры с Эритреей?
Легко судить из-под дивана. Когда вместо тебя бойцы уходят на фронт
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андрей из питера
Ответ Orange carrot
Интересно что бы на это сказал тренер сборной и ЦСКА Анатолий Тарасов, батюшка бабы Тани.🤔
Встал из гроба и спел бы гимн СССР.
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София Хайн
Тат не советской закалки. Мажорка выросла на всем готовом. Сколько лет Этери шла к собственной группе. ТАТ досталось сразу же все как только занялась тренерской работой. Именно эти зажравшиеся элитки уничтожили страну. Она тут же слиняла за кордон, как появилась возможность.
P.S. В то время, как есть бойцы, погибающие за суверенитет страны, ни один спортсмен, получивший содержание от страны на тренировки, не имеет права выступать род нейтральной тряпкой
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Жизненная
Ответ Uralbary
Молодец, есть ещё адекватные люди которые не боятся высказать не популярную позицию. Если есть возможность, надо дать возможность спортсменам выступать
Возможность маловата, в конечном итоге ,даже если все условия спортсмен выполнит (не представляет силовой клуб, не поддерживал СВО, готов выступать в белом и под белым флагом), решать выступать или нет, будет снова МОК
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Жизненная
Ответ Orange carrot
Интересно что бы на это сказал тренер сборной и ЦСКА Анатолий Тарасов, батюшка бабы Тани.🤔
Батюшка перевернулся в гро..у, на слова Тольны.
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Den3Lo
При каких любых ? Нас в "петушиный угол" определяют дистанционно и это нужно принять ? Кем мы тогда будем и о каком уважении потом вообще говорить ? Мое мнение - слать всех лесом. Или выступаем на правах всех остальных или вообще не выступать. Уж если решили быть сильными и показать, что с нами должны считаться, так давайте вести себя последовательно.
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Adams
Ответ андрей из питера
Ты ведь также судишь с дивана. Или находишься в центре событий?
Если скажу, что нахожусь все равно не поверите
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Sat397
Даже ТАТ, прожившая большую часть жизни в СССР, женщина старой закалки, и то на много либеральнее нынешних "слуг народа". Куда пусть держим, даже подумать страшно...
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андрей из питера
Ответ Adams
Легко судить с дивана, не твоя же карьера спортивная. Есть альтернативные варианты? Турниры с Эритреей?
Ты ведь также судишь с дивана. Или находишься в центре событий?
+5
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vadim235
Это как при любых условиях?
+3
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Orange carrot
Интересно что бы на это сказал тренер сборной и ЦСКА Анатолий Тарасов, батюшка бабы Тани.🤔
+6
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Uralbary
Молодец, есть ещё адекватные люди которые не боятся высказать не популярную позицию. Если есть возможность, надо дать возможность спортсменам выступать
+13
-10
+3
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Ирина Иванова
Понятие "наш" спорт, к сожалению, в рекомендациях МОК практически аннулировано. Речь может идти только о сохранении индивидуальных карьер спортсменов: или в нейтральном статусе, или при условии смены спортивного гражданства.
+6
-2
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Oleandra
А что скажет главный?
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-1
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Adams
Ответ Kon Shem
конечно, правильно, нужно прогибаться перед хозяевами.
Легко судить с дивана, не твоя же карьера спортивная. Есть альтернативные варианты? Турниры с Эритреей?
+13
-9
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Светлана Менова
Ну так и поедут в итоге слабые ноунеймы, потому что среди сильнейших нет никого, кто "не связан" сами знаете с чем. Все хоть как-то активно или неакивно афилиированны. Ну вот Ласицкене молчала, да?. Но она армейская. Всё, привет.
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Kon Shem
конечно, правильно, нужно прогибаться перед хозяевами.
+9
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