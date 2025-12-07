Дмитрий Свищев: «Самуэльссон такой смелый ровно до момента, как в IBU не примут решение о возвращении наших спортсменов»

Свищев: IBU должен сделать предупреждение Самуэльссону за слова о россиянах.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на высказывание шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона о российских спортсменах.

Ранее Самуэльссон заявил , что ему «сложно представить», есть ли в России нейтральные спортсмены.

«Бесстрашие этого шведского спортсмена поражает. Пусть внимательно изучит заявление FIS о недопустимости дискриминации по национальному признаку. В IBU же будет тоже самое, когда наших ребят допустят до международных соревнований.

Так что ему должны сделать предупреждение, что если такие высказывания будут продолжаться, то последуют жесткие наказания. В IBU обязаны отстаивать интересы любого спортсмена, выступающего под эгидой организации независимо от национальности.

Поверьте, этот швед такой смелый ровно до момент, как в IBU не примут решение о возвращении наших спортсменов. Как только это произойдет, мы шведа не услышим и не увидим, как и его поддакивающих товарищей. Он такой сильный и дерзкий исключительно до этих пор.

Уверен, что они гавкают так, чувствуя скорый допуск российских спортсменов. Сейчас он в фаворе, иногда даже на пьедестал заезжает. А потом приедут наши ребята, и у него появятся новые сильные конкуренты, которые окажут ему достойное сопротивление.

Что ему вообще сделали плохого российские биатлонисты? Уверен, что в России и Беларуси шведа вообще никто не замечает. Так что это исключительно профессиональный страх у него, которые он подкрепляет политическими лозунгами. А те, в свою очередь, вообще-то должны быть запрещены», – сказал Свищев.