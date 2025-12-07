  • Спортс
Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, лидирует, Самуэльссон – 2-й, Фийон-Майе – 3-й

Йохан-Олав Ботн возглавляет общий зачет Кубка мира по биатлону.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2025/26.

Мужчины

Общий зачет

После 3 гонок из 21

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 245

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 190

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 181

4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 180

5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 142

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 133

7. Сиверт Баккен (Норвегия) – 130

8. Эрик Перро (Франция) – 115

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 110

10. Филипп Наврат (Германия) – 85

11. Филипп Хорн (Германия) – 83

12. Кэмпбелл Райт (США) – 82

13. Мартин Понсилуома (Швеция) – 74

14. Юстус Штрелов (Германия) – 73

15. Исак Фрей (Норвегия) – 63

