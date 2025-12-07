Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, лидирует, Самуэльссон – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
Йохан-Олав Ботн возглавляет общий зачет Кубка мира по биатлону.
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2025/26.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Мужчины
Общий зачет
После 3 гонок из 21
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 245
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 190
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 181
4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 180
5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 142
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 133
7. Сиверт Баккен (Норвегия) – 130
8. Эрик Перро (Франция) – 115
9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 110
10. Филипп Наврат (Германия) – 85
11. Филипп Хорн (Германия) – 83
12. Кэмпбелл Райт (США) – 82
13. Мартин Понсилуома (Швеция) – 74
14. Юстус Штрелов (Германия) – 73
15. Исак Фрей (Норвегия) – 63
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости