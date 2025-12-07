⚡ Кубок мира. Фийон-Майе победил в гонке преследования, Самуэльссон – 2-й, Ботн – 3-й
Кентен Фийон-Майе победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе одержал победу в пасьюте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2025/26
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Мужчины
Гонка преследования
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 30.14,5 (2)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 6,7 (2)
3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 10,3 (3)
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 15,2 (2)
5. Эрик Перро (Франция) – 16,2 (2)
6. Кэмпбелл Райт (США) – 25,0 (0)
7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 31,4 (2)
8. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 43,7 (3)
9. Сиверт Баккен (Норвегия) – 54,0 (2)
10. Исак Фрей (Норвегия) – 57,1 (1)
11. Мартин Ульдал (Норвегия) - 1.03,0 (5)
12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.09,3 (3)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
