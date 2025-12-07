56

⚡ Кубок мира. Фийон-Майе победил в гонке преследования, Самуэльссон – 2-й, Ботн – 3-й

Кентен Фийон-Майе победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе одержал победу в пасьюте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины

Гонка преследования

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 30.14,5 (2)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 6,7 (2)

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 10,3 (3)

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 15,2 (2)

5. Эрик Перро (Франция) – 16,2 (2)

6. Кэмпбелл Райт (США) – 25,0 (0)

7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 31,4 (2)

8. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 43,7 (3)

9. Сиверт Баккен (Норвегия) – 54,0 (2)

10. Исак Фрей (Норвегия) – 57,1 (1)

11. Мартин Ульдал (Норвегия)  - 1.03,0 (5)

12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.09,3 (3)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
