Лиза Тереза Хаузер: «У меня были победы во всех видах личных гонок, кроме пасьюта. Это была моя главная цель в карьере – выиграть гонку преследования»

Хаузер: моя главная цель в карьере была выиграть гонку преследования.

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер высказалась о победе в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«У меня были победы во всех видах личных гонок, кроме пасьюта. Это была моя главная цель в карьере – выиграть гонку преследования. Сегодня у меня получилось. С нулем это была для меня почти идеальная гонка. Я так рада, что просто не могу в это поверить!

Я слышала от зрителей, что Минккинен промахнулась, но старалась сосредоточиться на себе. Я не смотрела на ее мишени, просто слушала публику. Старалась сосредоточиться и сделать все черные мишени белыми.

Последний круг был потрясающим. Сначала я думала, что не смогу ее догнать. Но каким-то образом я была все ближе и ближе, разрыв сокращался. Я очень старалась бежать до конца», – сказала Хаузер.