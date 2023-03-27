Даниил Серохвостов: «СВО продолжается, поэтому я думаю, что решение об отстранении российской команды будет продлено»

Биатлонист Даниил Серохвостов считает, что отстранение российских спортсменов продлят.

– будет обсуждать вопрос допуска к Олимпийским играм российских и белорусских спортсменов. У вас есть какие-то надежды на благоприятное разрешение этой ситуации?

– Надежда всегда есть, но мне кажется, пока нет в этом смысла. Специальная военная операция продолжается, поэтому я думаю, что решение об отстранении российской команды будет продлено.

– В целом вы скучаете по международным стартам?

– Не знаю, но я понимаю, что они вряд ли будут, пока идет СВО, – сказал Серохвостов.