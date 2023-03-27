Даниил Серохвостов: «СВО продолжается, поэтому я думаю, что решение об отстранении российской команды будет продлено»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России Политика Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонист Даниил Серохвостов считает, что отстранение российских спортсменов продлят.

МОК будет обсуждать вопрос допуска к Олимпийским играм российских и белорусских спортсменов. У вас есть какие-то надежды на благоприятное разрешение этой ситуации?

– Надежда всегда есть, но мне кажется, пока нет в этом смысла. Специальная военная операция продолжается, поэтому я думаю, что решение об отстранении российской команды будет продлено.

– В целом вы скучаете по международным стартам?

– Не знаю, но я понимаю, что они вряд ли будут, пока идет СВО, – сказал Серохвостов.

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7 комментариев

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NickN
Диалог:

– В целом вы скучаете по международным стартам?

– Не знаю.

Это как вообще?
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Евгений Соболев
Вот только за "прямой" язык можно Серого уважать!!
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Sarumian
Редкий вид - спортсмен думающий головой.
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Viks
Ответ maripous
А в чём разница? Выдумаете, что если нас допустят на отбор, то потом не допустят на олимпиады? И наоборот. Если сейчас не будет допуска на отборы, то потом вдруг пригласят в Париж?
Разница в том, что могут поменяться условия. И вход на олимпиаду может быть закрыт за один день, и отборы тут не помогут.
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maripous
Ответ Viks
– МОК будет обсуждать вопрос допуска к Олимпийским играм --- Чушь. МОК не будет обсуждать допуск к ОИ - только допуск на международные отборочные старты.
А в чём разница? Выдумаете, что если нас допустят на отбор, то потом не допустят на олимпиады? И наоборот. Если сейчас не будет допуска на отборы, то потом вдруг пригласят в Париж?
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Биатлонная зима
Даже не сомневайся
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Viks
– МОК будет обсуждать вопрос допуска к Олимпийским играм --- Чушь. МОК не будет обсуждать допуск к ОИ - только допуск на международные отборочные старты.
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