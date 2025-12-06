Кубок мира. Зачет спринтов. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
Норвежец Ботн возглавил зачет спринтов на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Мужчины
Зачет спринтов
После 1 гонки из 7
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 90
2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 75
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 65
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 55
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 45
7. Сиверт Баккен (Норвегия) – 41
8. Томмазо Джакомель (Италия) – 37
9. Эрик Перро (Франция) – 34
10. Малте Стефанссон (Швеция) – 31
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
