Кубок мира. Зачет спринтов. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Фийон-Майе – 3-й

Норвежец Ботн возглавил зачет спринтов на Кубке мира по биатлону.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн лидирует в зачете спринтов на Кубке мира. Кубок мира по биатлону-2025/26 Мужчины Зачет спринтов После 1 гонки из 7 1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 90 2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 75 3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 65 4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 55 5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50 6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 45 7. Сиверт Баккен (Норвегия) – 41 8. Томмазо Джакомель (Италия) – 37 9. Эрик Перро (Франция) – 34 10. Малте Стефанссон (Швеция) – 31