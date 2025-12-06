0

Кубок мира. Зачет спринтов. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Фийон-Майе – 3-й

Норвежец Ботн возглавил зачет спринтов на Кубке мира по биатлону.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн лидирует в зачете спринтов на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2025/26

Мужчины

Зачет спринтов

После 1 гонки из 7

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 90

2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 75

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 65

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 55

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 45

7. Сиверт Баккен (Норвегия) – 41

8. Томмазо Джакомель (Италия) – 37

9. Эрик Перро (Франция) – 34

10. Малте Стефанссон (Швеция) – 31

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
