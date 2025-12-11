Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Тюмени
Опубликовано расписание второго этапа Кубка России по биатлону в Тюмени.
С 11 по 14 декабря в Тюмени пройдет второй этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
2-й этап
Тюмень
Расписание трансляций
11 декабря, четверг
10:00 – женщины, индивидуальная гонка – Матч ТВ, Матч! Арена / результаты
12 декабря, пятница
10:00 – мужчины, индивидуальная гонка – Матч ТВ, Матч! Арена / результаты
13 декабря, суббота
9:00 – женщины, спринт – Матч ТВ, Матч! Арена
11:30 – мужчины, спринт – Матч ТВ
14 декабря, воскресенье
10:00 – женщины, большой масс-старт – Матч ТВ, Матч! Арена
12:00 – мужчины, большой масс-старт – Матч ТВ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости