Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Тюмени

Опубликовано расписание второго этапа Кубка России по биатлону в Тюмени.

С 11 по 14 декабря в Тюмени пройдет второй этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

2-й этап

Тюмень

Расписание трансляций

11 декабря, четверг

10:00 – женщины, индивидуальная гонка – Матч ТВ, Матч! Арена / результаты

12 декабря, пятница

10:00 – мужчины, индивидуальная гонка – Матч ТВ, Матч! Арена / результаты

13 декабря, суббота

9:00 – женщины, спринт – Матч ТВ, Матч! Арена

11:30 – мужчины, спринт – Матч ТВ

14 декабря, воскресенье

10:00 – женщины, большой масс-старт – Матч ТВ, Матч! Арена

12:00 – мужчины, большой масс-старт – Матч ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское.

Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26