Опубликовано расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
С 12 по 14 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Расписание гонок
12 декабря, пятница
13:25 – мужчины, спринт / результаты
16:15 – женщины, спринт / результаты
13 декабря, суббота
14:00 – мужчины, гонка преследования / результаты
16:15 – женщины, эстафета / результаты
14 декабря, воскресенье
14:00 – мужчины, эстафета / результаты
16:45 – женщины, гонка преследования / результаты
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
