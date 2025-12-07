Фийон-Майе одержал 18-ю победу в карьере, у Самуэльссона – 25-й подиум, у Ботна – 4-й
Французский биатлонист Фийон-Майе одержал 18-ю победу в карьере.
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Это 18-я победа в карьере француза и 61-й подиум (18-23-20).
Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльссон, у него 25-й пьедестал в карьере (7-10-8).
Третье место занял норвежец Йохан-Олав Ботн. Он поднялся на пьедестал в 4-й раз (2-0-2).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости