Фийон-Майе одержал 18-ю победу в карьере, у Самуэльссона – 25-й подиум, у Ботна – 4-й

Французский биатлонист Фийон-Майе одержал 18-ю победу в карьере.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Это 18-я победа в карьере француза и 61-й подиум (18-23-20).

Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльссон, у него 25-й пьедестал в карьере (7-10-8).

Третье место занял норвежец Йохан-Олав Ботн. Он поднялся на пьедестал в 4-й раз (2-0-2).