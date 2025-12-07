  • Спортс
  • Кубок мира. Гонка преследования. Райт показал лучшие лыжный ход и чистое время пасьюта, у Довжана – лучшая скорострельность
1

Американец Райт показал лучший лыжный ход в пасьюте на Кубке мира в Эстерсунде.

Американский биатлонист Кэмпбелл Райт показал лучшие лыжный ход и чистое время пасьюта в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. У словенца Михи Довжана – лучшая скорострельность.

Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон-Майе.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Кэмпбелл Райт (США) – 25.45,1

2. Фабьен Клод (Франция) – 1,6

3. Эрик Перро (Франция) – 4,9

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 6,5

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 7,9

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 9,9...

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 15,9...

11. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 22,7

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 1.26,3 (4)

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.37,3 (3)

3. Виктор Брандт (Швеция) – 1.38,4 (5)

4. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.38,7 (1)

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.40,2 (3)

6. Исак Фрей (Норвегия) – 1.40,8 (1)...

10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.42,9 (2)...

13. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.44,4 (2)...

30. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.54,7 (2)

Чистое время пасьюта

1. Кэмпбелл Райт (США) – 29.21,5

2. Исак Фрей (Норвегия) – 29,1

3. Эрик Перро (Франция) – 29,2

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 30,2

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 34,7

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39,0...

14. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.03,3

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
