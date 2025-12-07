Кубок мира. Гонка преследования. Райт показал лучшие лыжный ход и чистое время пасьюта, у Довжана – лучшая скорострельность

Американец Райт показал лучший лыжный ход в пасьюте на Кубке мира в Эстерсунде.

Американский биатлонист Кэмпбелл Райт показал лучшие лыжный ход и чистое время пасьюта в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. У словенца Михи Довжана – лучшая скорострельность. Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон-Майе. Кубок мира по биатлону-2025/26 1-й этап Эстерсунд, Швеция Мужчины, гонка преследования Лыжный ход 1. Кэмпбелл Райт (США) – 25.45,1 2. Фабьен Клод (Франция) – 1,6 3. Эрик Перро (Франция) – 4,9 4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 6,5 5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 7,9 6. Томмазо Джакомель (Италия) – 9,9... 8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 15,9... 11. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 22,7 Скорострельность 1. Миха Довжан (Словения) – 1.26,3 (4) 2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.37,3 (3) 3. Виктор Брандт (Швеция) – 1.38,4 (5) 4. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.38,7 (1) 5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.40,2 (3) 6. Исак Фрей (Норвегия) – 1.40,8 (1)... 10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.42,9 (2)... 13. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.44,4 (2)... 30. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.54,7 (2) Чистое время пасьюта 1. Кэмпбелл Райт (США) – 29.21,5 2. Исак Фрей (Норвегия) – 29,1 3. Эрик Перро (Франция) – 29,2 4. Томмазо Джакомель (Италия) – 30,2 5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 34,7 6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39,0... 14. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.03,3