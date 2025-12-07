Кубок мира. Гонка преследования. Райт показал лучшие лыжный ход и чистое время пасьюта, у Довжана – лучшая скорострельность
Американский биатлонист Кэмпбелл Райт показал лучшие лыжный ход и чистое время пасьюта в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. У словенца Михи Довжана – лучшая скорострельность.
Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон-Майе.
Кубок мира по биатлону-2025/26
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Мужчины, гонка преследования
Лыжный ход
1. Кэмпбелл Райт (США) – 25.45,1
2. Фабьен Клод (Франция) – 1,6
3. Эрик Перро (Франция) – 4,9
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 6,5
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 7,9
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 9,9...
8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 15,9...
11. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 22,7
Скорострельность
1. Миха Довжан (Словения) – 1.26,3 (4)
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.37,3 (3)
3. Виктор Брандт (Швеция) – 1.38,4 (5)
4. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.38,7 (1)
5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.40,2 (3)
6. Исак Фрей (Норвегия) – 1.40,8 (1)...
10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.42,9 (2)...
13. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.44,4 (2)...
30. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.54,7 (2)
Чистое время пасьюта
1. Кэмпбелл Райт (США) – 29.21,5
2. Исак Фрей (Норвегия) – 29,1
3. Эрик Перро (Франция) – 29,2
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 30,2
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 34,7
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39,0...
14. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.03,3