Александр Тихонов: «Бах ничего не может, пока США и Великобритания ему не скажут. На соревнованиях никакой конкуренции и интриги без нас нет»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов от международных стартов.
Глава МОК заявил, что ограничения в отношении российского спорта нужно продлить. Затем он сказал, что вопрос участия российских спортсменов связан с защитными мерами, а не с санкциями.
«Ни одного мудрого предложения от Томаса Баха мы пока не слышали. Такое впечатление, что он может принять какое-то решение.
Ничего он не может, пока США и Великобритания ему не скажут. Мы видели, что на соревнованиях никакой конкуренции и интриги нет без нас», – сказал Тихонов.
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