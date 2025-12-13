Кубок мира. Эстафета. Халварссон, Фиалкова, Брезаз-Буше, Киркеэйде были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход
Женская сборная Швеции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Второй этап
Хохфильцен
Эстафета, женщины
Лыжный ход
1-й этап
1. Элла Халварссон (Швеция) – 14.37,8
2. Инка Хямяляйнен (Финляндия) – 12,6
3. Анна Гандлер (Австрия) – 13,0
4. Анна Вайдель (Германия) – 15,8
5. Дидра Ирвин (США) – 16,2
6. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 18,4
9. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 22,6
2-й этап
1. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 14.34,8
2. Люция Харватова (Чехия) – 2,3
3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Нррвегия) – 4,4
4. Юлия Таннхаймер (Германия) – 5,2
5. Анна Магнуссон (Швеция) – 6,4
6. Жанна Ришар (Франция) – 9,9
3-й этап
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 14.29,8
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 9,2
3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 16,3
4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 17,7
5. Анна Юппе (Австрия) – 19,9
6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 25,7
4-й этап
1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 14.21,1
2. Лу Жанмонно (Франция) – 2,5
3. Ханна Оберг (Швеция) – 2,9
4. Суви Минккинен (Финляндия) – 10,2
5. Маркета Давидова (Чехия) – 13,2
6. Ванесса Фойгт (Германия) – 14,3
Общее время лыжного хода
1. Швеция – 58.22,0
2. Франция – 14,7
3. Норвегия – 26,2
4. Германия – 42,5
5. Финляндия – 44,7
6. Австрия – 45,0
Скорострельность
1. Швеция – 4.16,3 (0+7)
2. Германия – 4.19,6 (0+8)
3. Норвегия – 4.28,6 (0+9)
4. Финляндия – 4.34,4 (0+9)
5. Словакия – 4.34,7 (0+8)
6. Бельгия – 4.45,7 (0+8)...
13. Франция – 5.16,1 (1+10)