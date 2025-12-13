Кубок мира. Эстафета. Халварссон, Фиалкова, Брезаз-Буше, Киркеэйде были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход

Шведские биатлонистки показали лучший лыжный ход в эстафете на Кубке мира.

Женская сборная Швеции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Кубок мира по биатлону-2025/26 Второй этап Хохфильцен Эстафета, женщины Лыжный ход 1-й этап 1. Элла Халварссон (Швеция) – 14.37,8 2. Инка Хямяляйнен (Финляндия) – 12,6 3. Анна Гандлер (Австрия) – 13,0 4. Анна Вайдель (Германия) – 15,8 5. Дидра Ирвин (США) – 16,2 6. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 18,4 9. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 22,6 2-й этап 1. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 14.34,8 2. Люция Харватова (Чехия) – 2,3 3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Нррвегия) – 4,4 4. Юлия Таннхаймер (Германия) – 5,2 5. Анна Магнуссон (Швеция) – 6,4 6. Жанна Ришар (Франция) – 9,9 3-й этап 1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 14.29,8 2. Эльвира Оберг (Швеция) – 9,2 3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 16,3 4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 17,7 5. Анна Юппе (Австрия) – 19,9 6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 25,7 4-й этап 1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 14.21,1 2. Лу Жанмонно (Франция) – 2,5 3. Ханна Оберг (Швеция) – 2,9 4. Суви Минккинен (Финляндия) – 10,2 5. Маркета Давидова (Чехия) – 13,2 6. Ванесса Фойгт (Германия) – 14,3 Общее время лыжного хода 1. Швеция – 58.22,0 2. Франция – 14,7 3. Норвегия – 26,2 4. Германия – 42,5 5. Финляндия – 44,7 6. Австрия – 45,0 Скорострельность 1. Швеция – 4.16,3 (0+7) 2. Германия – 4.19,6 (0+8) 3. Норвегия – 4.28,6 (0+9) 4. Финляндия – 4.34,4 (0+9) 5. Словакия – 4.34,7 (0+8) 6. Бельгия – 4.45,7 (0+8)... 13. Франция – 5.16,1 (1+10)