  • Кубок мира. Эстафета. Халварссон, Фиалкова, Брезаз-Буше, Киркеэйде были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход
Кубок мира. Эстафета. Халварссон, Фиалкова, Брезаз-Буше, Киркеэйде были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход

Шведские биатлонистки показали лучший лыжный ход в эстафете на Кубке мира.

Женская сборная Швеции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2025/26

Второй этап

Хохфильцен

Эстафета, женщины

Лыжный ход

1-й этап

1. Элла Халварссон (Швеция) – 14.37,8

2. Инка Хямяляйнен (Финляндия) – 12,6

3. Анна Гандлер (Австрия) – 13,0

4. Анна Вайдель (Германия) – 15,8

5. Дидра Ирвин (США) – 16,2

6. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 18,4

9. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 22,6

2-й этап

1. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 14.34,8

2. Люция Харватова (Чехия) – 2,3

3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Нррвегия) – 4,4

4. Юлия Таннхаймер (Германия) – 5,2

5. Анна Магнуссон (Швеция) – 6,4

6. Жанна Ришар (Франция) – 9,9

3-й этап

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 14.29,8

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 9,2

3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 16,3

4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 17,7

5. Анна Юппе (Австрия) – 19,9

6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 25,7

4-й этап

1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 14.21,1

2. Лу Жанмонно (Франция) – 2,5

3. Ханна Оберг (Швеция) – 2,9

4. Суви Минккинен (Финляндия) – 10,2

5. Маркета Давидова (Чехия) – 13,2

6. Ванесса Фойгт (Германия) – 14,3

Общее время лыжного хода

1. Швеция – 58.22,0

2. Франция – 14,7

3. Норвегия – 26,2

4. Германия – 42,5

5. Финляндия – 44,7

6. Австрия – 45,0

Скорострельность

1. Швеция – 4.16,3 (0+7)

2. Германия – 4.19,6 (0+8)

3. Норвегия – 4.28,6 (0+9)

4. Финляндия – 4.34,4 (0+9)

5. Словакия – 4.34,7 (0+8)

6. Бельгия – 4.45,7 (0+8)...

13. Франция – 5.16,1 (1+10)

