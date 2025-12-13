Перро одержал пятую победу в карьере, у Джакомеля – 11-й подиум, у Ботна – 5-й

Французский биатлонист Эрик Перро одержал 5-ю победу в карьере.

Французский биатлонист Эрик Перро выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Это пятая победа в карьере француза и 11-й подиум (5-3-3).

Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель . Он поднялся на подиум в 11-й раз в карьере (2-7-2).

Третьим финишировал норвежец Йохан-Олав Ботн . На его счету 5 подиумов (2-0-3).