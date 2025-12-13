Перро одержал пятую победу в карьере, у Джакомеля – 11-й подиум, у Ботна – 5-й
Французский биатлонист Эрик Перро одержал 5-ю победу в карьере.
Французский биатлонист Эрик Перро выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Это пятая победа в карьере француза и 11-й подиум (5-3-3).
Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель. Он поднялся на подиум в 11-й раз в карьере (2-7-2).
Третьим финишировал норвежец Йохан-Олав Ботн. На его счету 5 подиумов (2-0-3).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости