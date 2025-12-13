Кубок мира. Гонка преследования. Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне, у Перро – лучшее чистое время пасьюта, у Довжана – скорострельность
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. У словенца Михи Довжана – лучшая скорострельность, у француза Эрика Перро – лучшее чистое время пасьюта.
Кубок мира по биатлону-2025/26
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Мужчины, гонка преследования
Лыжный ход
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 26.03,8
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 8,6
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 9,0
4. Кэмпбелл Райт (США) – 9,5
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 12,4
6. Филипп Наврат (Германия) – 18,7
7. Данило Ритмюллер (Германия) – 20,1
8. Фабьен Клод (Франция) – 20,4
9. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 20,9
10. Дидье Бьона (Италия) – 23,9
11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 26,4
12. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 27,1
13. Эрик Перро (Франция) – 32,0...
21. Филипп Хорн (Германия) – 38,4
Скорострельность
1. Миха Довжан (Словения) – 1.25,9 (3)
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.26,4 (3)
3. Симон Эдер (Австрия) – 1.26,6 (3)
4. Адам Раннелс (Канада) – 1.29,2 (4)
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.31,5 (1)
6. Юстус Штрелов (Германия) – 1.32,8 (3)
7. Эрик Перро (Франция) – 1.33,5 (0)
8. Исак Фрей (Норвегия) – 1.35,7 (3)...
16. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.41,3 (2)...
31. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.48,7 (1)...
35. Филипп Хорн (Германия) – 1.50,0 (1)...
42. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.52,8 (1)
Чистое время пасьюта
1. Эрик Перро (Франция) – 30.02,2
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 8,7
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 14,2
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 24,0
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 29,8
6. Витаутас Строля (Литва) – 33,8
7. Филипп Наврат (Германия) – 42,0
8. Филипп Хорн (Германия) – 45,8
9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 48,7
10. Кэмпбелл Райт (США) – 56,0