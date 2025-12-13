  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Гонка преследования. Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне, у Перро – лучшее чистое время пасьюта, у Довжана – скорострельность
1

Кубок мира. Гонка преследования. Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне, у Перро – лучшее чистое время пасьюта, у Довжана – скорострельность

Норвежец Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в пасьюте в Хохфильцене.

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. У словенца Михи Довжана – лучшая скорострельность, у француза Эрика Перро – лучшее чистое время пасьюта.

Кубок мира по биатлону-2025/26

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 26.03,8 

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 8,6

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 9,0

4. Кэмпбелл Райт (США) – 9,5

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 12,4

6. Филипп Наврат (Германия) – 18,7

7. Данило Ритмюллер (Германия) – 20,1

8. Фабьен Клод (Франция) – 20,4

9. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 20,9

10. Дидье Бьона (Италия) – 23,9

11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 26,4

12. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 27,1

13. Эрик Перро (Франция) – 32,0...

21. Филипп Хорн (Германия) – 38,4

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 1.25,9 (3)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.26,4 (3)

3. Симон Эдер (Австрия) – 1.26,6 (3)

4. Адам Раннелс (Канада) – 1.29,2 (4)

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.31,5 (1)

6. Юстус Штрелов (Германия) – 1.32,8 (3)

7. Эрик Перро (Франция) – 1.33,5 (0)

8. Исак Фрей (Норвегия) – 1.35,7 (3)...

16. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.41,3 (2)...

31. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.48,7 (1)...

35. Филипп Хорн (Германия) – 1.50,0 (1)...

42. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.52,8 (1)

Чистое время пасьюта

1. Эрик Перро (Франция) – 30.02,2

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 8,7

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 14,2

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 24,0

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 29,8

6. Витаутас Строля (Литва) – 33,8

7. Филипп Наврат (Германия) – 42,0

8. Филипп Хорн (Германия) – 45,8

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 48,7

10. Кэмпбелл Райт (США) – 56,0

Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
