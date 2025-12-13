Эрик Перро: «Одна победа – это лишь шаг на долгом пути, который мне предстоит пройти. Знаю, что в предстоящих гонках будет тяжелая борьба»

Эрик Перро: победа – это только один шаг на долгом пути.

Французский биатлонист Эрик Перро прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель, третье – норвежец Йохан-Олав Ботн.

«Очень приятно быть высоко вместе с Томми . Мы провели сражение на очень высоком уровне. Я знал, что при каждом выстреле нужно быть точным, потому что Томмазо очень быстр на стрельбище, как и на трассе. Это была настоящая борьба с самим собой, чтобы поразить все мишени. Я очень рад, что мне это удалось.

Одна победа – это лишь шаг на долгом пути, который предстоит пройти в течение всего сезона. Конечно, это хорошо для уверенности в себе. Но для меня важнее продолжать работу.

Это действительно хороший результат, и я буду наслаждаться победой, но я знаю, что каждый раз нужно делать это снова и снова. Никогда не бывает легче. Я знаю, что во всех предстоящих гонках будет тяжелая борьба», – сказал Перро.