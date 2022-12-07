Дмитрий Васильев: «Томас Бах – марионетка в чужих руках, у него нет своего мнения. Он отрабатывает деньги, не стоит обращать внимания на его слова»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов от международных стартов.
Сегодня глава МОК заявил, что санкционные ограничения в отношении российского спорта нужно продлить.
«Томас Бах давно марионетка в чужих руках, у него нет своего мнения и позиции. Он отрабатывает деньги, должность. Не стоит обращать внимания на его слова.
Он хочет показаться хорошим в глазах России, так как понимает, что без нас мировой спорт стал неполноценным. Через неделю он скажет, что надо еще больше санкций.
В феврале он говорил именно про отстранение наших спортсменов. Если бы он правда заботился о спортсменах, то сразу так бы и говорил», – сказал Васильев.
Томас Бах: «Спортсмены не могут быть наказаны за решения своих государств. Вопрос их участия всегда был о защитных мерах, а не о санкциях»
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