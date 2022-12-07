Тарасова о допинговом деле Валиевой: «Бах никак не может понять, что она этого не делала. Почему-то он не верит Камиле»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг МОК Томас Бах Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допинговом деле Камилы Валиевой.

«МОК ждет скорейшего решения по делу Валиевой. Вручим медали тем, кто заслужил их», – сказал Бах. 

«Все-таки нельзя сказать, что это не его дело, потому что он занимает большую должность.

Просто он никак не может понять, что она этого не делала, а все было так, как она говорит.

Почему-то он не верит этой девочке. Почему? Баху стоит выступать честно», – сказала Тарасова. 

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