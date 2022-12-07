Анфиса Резцова: «Бах – нечестный человек в отношении спортсменов. Он знает, что все ждут возвращения россиян»

Теги МОК Анфиса Резцова Томас Бах Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поступает нечестно по отношению к российским спортсменам.

Сегодня Бах заявил, что рекомендации МОК по отстранению российских спортсменов связаны не с санкциями, а с защитными мерами.

«Так все странно происходит с Томасом Бахом. Не понимаю его двоякую позицию.

Все болельщики будут рады видеть россиян на соревнованиях. Не только наши болельщики, но и зарубежные. Он знает, что все ждут возвращения россиян.

Это нечестный человек в отношении спортсменов. Конечно, он все понимает, но я не знаю, чего он боится.

Нечестное поведение просто противно. Надеюсь, что он примет правильное решение и допустит наших спортсменов», – сказала Резцова.

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные