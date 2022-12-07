Анфиса Резцова: «Бах – нечестный человек в отношении спортсменов. Он знает, что все ждут возвращения россиян»

Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поступает нечестно по отношению к российским спортсменам.

Сегодня Бах заявил, что рекомендации по отстранению российских спортсменов связаны не с санкциями, а с защитными мерами.

«Так все странно происходит с Томасом Бахом. Не понимаю его двоякую позицию.

Все болельщики будут рады видеть россиян на соревнованиях. Не только наши болельщики, но и зарубежные. Он знает, что все ждут возвращения россиян.

Это нечестный человек в отношении спортсменов. Конечно, он все понимает, но я не знаю, чего он боится.

Нечестное поведение просто противно. Надеюсь, что он примет правильное решение и допустит наших спортсменов», – сказала Резцова.

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов