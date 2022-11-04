Дмитрий Васильев: «Мироновой надо определиться, что она хочет. Видимо, человек находится в прострации»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о перспективах биатлонистки Светланы Мироновой.

Сообщалось, что Миронова может пропустить начало сезона из-за проблем со здоровьем.

«Сложно сказать, какие планы у нее на ближайшую перспективу. Все от этого зависит. Возможно, она немного потерялась и не может определиться, что ей делать после Олимпийских игр, стоит ли дальше продолжать [выступать] или не стоит.

Раз она сейчас не в форме, получается, она вообще не провела летне‑осенний подготовительный период. Если она вообще ничего не делала, значит, и во второй половине сезона вряд ли будет выступать.

Мироновой надо определиться, что она хочет. Видимо, человек находится в прострации, и в таком случае ждать какого‑то результата уже несерьезно», – сказал Васильев.

Миронова о проблемах со здоровьем: «Поняла, что, если не дам организму отдохнуть так, как он хочет, я просто закончусь»