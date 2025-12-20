  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Гонка преследования. Самуэльссон был быстрейшим на лыжне, у Ботна – лучшее чистое время пасьюта, у Довжана – скорострельность
0

Кубок мира. Гонка преследования. Самуэльссон был быстрейшим на лыжне, у Ботна – лучшее чистое время пасьюта, у Довжана – скорострельность

Швед Себастьян Самуэльссон показал лучший лыжный ход в пасьюте в Анси.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон показал лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. У словенца Михи Довжана – лучшая скорострельность, у норвежца Йохана-Олава Ботна – лучшее чистое время пасьюта.

Кубок мира по биатлону-2025/26

3-й этап

Анси, Франция

Мужчины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 27.04,7 

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 16,7

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 17,3

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 33,8

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 38,8

6-7. Йеспер Нелин (Швеция) – 48,0

6-7. Данило Ритмюллер (Германия) – 48,0

8. Томмазо Джакомель (Италия) – 50,7

9. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 52,2

10. Кэмпбелл Райт (США) – 52,3...

12. Эрик Перро (Франция) – 56,0...

16. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.04,0

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 1.19,3 (2)

2. Симон Эдер (Австрия) – 1.23,7 (0)

3. Витезслав Хорниг (Чехия) – 1.24,9 (3)

4. Эрик Перро (Франция) – 1.30,3 (1)

5. Отто Инвениус (Финляндия) – 1.30,6 (4)

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.31,7 (3)...

23. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.42,7 (4)...

37. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.49,8 (2)

41. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.51,5 (0)...

44. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.53,0 (2)...

47. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.54,8 (3)

Чистое время пасьюта

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 31.14,8

2. Эрик Перро (Франция) – 10,3

3. Ян Гунька (Польша) – 10,5

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 16,0

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 18,6

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 18,7

7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 19,5

8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 19,9

9. Симон Эдер (Австрия) – 32,6...

14. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 44,4

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoМартин Понсилуома
logoсборная Италии по биатлону
logoМиха Довжан
logoЙохан-Олав Ботн
logoсборная Финляндии
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Польши
logoСимон Эдер
logoТоммазо Джакомель
logoОтто Инвениус
logoЙеспер Нелин
logoЯн Гунька
logoКентен Фийон-Майе
logoсборная Австрии
logoсборная Швеции
logoсборная Норвегии
logoсборная Франции
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Чехии
logoДанило Ритмюллер
logoЭрик Перро
logoсборная Словении
logoсборная Германии
logoКэмпбелл Райт
logoВитезслав Горниг
logoВетле Шостад Кристиансен
logoсборная США
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoСебастьян Самуэльссон
гонка преследования
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, Перро – 2-й, Самуэльссон вышел на 3-е место
10 минут назад
Ботн одержал третью победу в карьере на Кубке мира, у Жаклена – 32-й подиум, у Дале-Шевдала – 17-й
18 минут назад
⚡ Кубок мира. Ботн выиграл гонку преследования, Жаклен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й, Перро – 4-й, Кристиансен – 7-й
44 минуты назад
Кубок IBU. Невланн победил в мужском большом масс-старте, Аспенес – 2-й, Кюн – 5-й, Гальмас Полен выиграла женскую гонку
49 минут назад
Лу Жанмонно о победе в Анси: «Трибуны придавали мне дополнительных сил»
сегодня, 13:13
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Наталия Шевченко лидирует, Резцова вышла на 2-е место, Гришина – 3-я
сегодня, 12:35
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Латыпов – 2-й, Бажин – 3-й
сегодня, 12:30
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно вышла в лидеры, Вирер – 2-я, Магнуссон – 3-я, Виттоцци – 6-я
сегодня, 12:18
Жанмонно одержала 14-ю победу в карьере на Кубке мира, у Минккинен – 6-й подиум, у Вирер – 53-й
сегодня, 12:15
Кубок мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в гонке преследования, Виттоцци – скорострельность, у Хаузер – лучшее чистое время пасьюта
сегодня, 12:03
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
сегодня, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
13 декабря, 12:09