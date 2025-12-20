Кубок мира. Гонка преследования. Самуэльссон был быстрейшим на лыжне, у Ботна – лучшее чистое время пасьюта, у Довжана – скорострельность

Швед Себастьян Самуэльссон показал лучший лыжный ход в пасьюте в Анси.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон показал лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. У словенца Михи Довжана – лучшая скорострельность, у норвежца Йохана-Олава Ботна – лучшее чистое время пасьюта.

Кубок мира по биатлону-2025/26

3-й этап

Анси, Франция

Мужчины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 27.04,7

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 16,7

3. Кентен Фийон -Майе (Франция) – 17,3

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 33,8

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 38,8

6-7. Йеспер Нелин (Швеция) – 48,0

6-7. Данило Ритмюллер (Германия) – 48,0

8. Томмазо Джакомель (Италия) – 50,7

9. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 52,2

10. Кэмпбелл Райт (США) – 52,3...

12. Эрик Перро (Франция) – 56,0...

16. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.04,0

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 1.19,3 (2)

2. Симон Эдер (Австрия) – 1.23,7 (0)

3. Витезслав Хорниг (Чехия) – 1.24,9 (3)

4. Эрик Перро (Франция) – 1.30,3 (1)

5. Отто Инвениус (Финляндия) – 1.30,6 (4)

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.31,7 (3)...

23. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.42,7 (4)...

37. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.49,8 (2)

41. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.51,5 (0)...

44. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.53,0 (2)...

47. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.54,8 (3)

Чистое время пасьюта

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 31.14,8

2. Эрик Перро (Франция) – 10,3

3. Ян Гунька (Польша) – 10,5

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 16,0

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 18,6

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 18,7

7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 19,5

8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 19,9

9. Симон Эдер (Австрия) – 32,6...

14. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 44,4