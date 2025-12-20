Кубок мира. Гонка преследования. Самуэльссон был быстрейшим на лыжне, у Ботна – лучшее чистое время пасьюта, у Довжана – скорострельность
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон показал лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. У словенца Михи Довжана – лучшая скорострельность, у норвежца Йохана-Олава Ботна – лучшее чистое время пасьюта.
Кубок мира по биатлону-2025/26
3-й этап
Анси, Франция
Мужчины, гонка преследования
Лыжный ход
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 27.04,7
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 16,7
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 17,3
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 33,8
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 38,8
6-7. Йеспер Нелин (Швеция) – 48,0
6-7. Данило Ритмюллер (Германия) – 48,0
8. Томмазо Джакомель (Италия) – 50,7
9. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 52,2
10. Кэмпбелл Райт (США) – 52,3...
12. Эрик Перро (Франция) – 56,0...
16. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.04,0
Скорострельность
1. Миха Довжан (Словения) – 1.19,3 (2)
2. Симон Эдер (Австрия) – 1.23,7 (0)
3. Витезслав Хорниг (Чехия) – 1.24,9 (3)
4. Эрик Перро (Франция) – 1.30,3 (1)
5. Отто Инвениус (Финляндия) – 1.30,6 (4)
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.31,7 (3)...
23. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.42,7 (4)...
37. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.49,8 (2)
41. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.51,5 (0)...
44. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.53,0 (2)...
47. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.54,8 (3)
Чистое время пасьюта
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 31.14,8
2. Эрик Перро (Франция) – 10,3
3. Ян Гунька (Польша) – 10,5
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 16,0
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 18,6
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 18,7
7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 19,5
8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 19,9
9. Симон Эдер (Австрия) – 32,6...
14. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 44,4