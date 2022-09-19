Губерниев о форме Мироновой: «Не зря я критиковал Шашилова, он приложил руку по полной программе. Но не думаю, что Света повторит падение Елисеева»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о состоянии биатлонистки Светланы Мироновой.

Ранее Миронова пропустила этап Кубка Содружества в Раубичах. Тренер Артем Истомин объяснял это проблемами со здоровьем спортсменки.

«Светлане Мироновой нужно здоровье восстановить, потому что не зря я критиковал Шашилова, он к этому приложил руку по полной программе.

Потому что все, что она делала, с моей точки зрения, спортсмену больше вредило. Да, она стала под его руководством олимпийским призером (серебро в эстафете Пекина-2022 – Sports.ru), но от былой Мироновой, когда она нахлобучивала всех ходом, уже не осталось и следа.

Нет, слушайте, Света еще в рассвете сил, и я не думаю, что она повторит падение Матвея Елисеева, но в любом случае несколько опасаюсь за состояние здоровья…

Ну, девушка красивая, может быть, она личную жизнь устроит, ребенка родит, и все мы будем счастливы, потому что, когда наши друзья счастливы в семейной жизни, мы аплодируем, улыбаемся и машем», – сказал Губерниев.

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