  • Ботн одержал третью победу в карьере на Кубке мира, у Жаклена – 32-й подиум, у Дале-Шевдала – 17-й
1

Ботн одержал третью победу в карьере на Кубке мира, у Жаклена – 32-й подиум, у Дале-Шевдала – 17-й

Йохан-Олав Ботн одержал третью победу в карьере на этапах Кубка мира.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн в третий раз в карьере выиграл личную гонку на Кубке мира.

Сегодня Ботн стал лучшим в пасьюте на этапе в Анси. Это его 8-й подиум (3-3-2).

Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен, для него это 32-й пьедестал в карьере (5-12-15).

Третьим стал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал, попавший в призы на Кубке мира в 17-й раз (3-9-5).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
