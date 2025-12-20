Ботн одержал третью победу в карьере на Кубке мира, у Жаклена – 32-й подиум, у Дале-Шевдала – 17-й
Йохан-Олав Ботн одержал третью победу в карьере на этапах Кубка мира.
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн в третий раз в карьере выиграл личную гонку на Кубке мира.
Сегодня Ботн стал лучшим в пасьюте на этапе в Анси. Это его 8-й подиум (3-3-2).
Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен, для него это 32-й пьедестал в карьере (5-12-15).
Третьим стал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал, попавший в призы на Кубке мира в 17-й раз (3-9-5).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости