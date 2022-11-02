Артем Истомин: «Скорее всего, Миронова начало сезона пропустит. Пока она не приступала к развивающим тренировкам»

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Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин сообщил, что Светлана Миронова может пропустить начало сезона. 

— Света сейчас дома, восстанавливается, пока тренируется на сниженных объемах. Как только организм придет в норму, начнем повышать нагрузки. Пока все складывается не так, как мы хотели.

С другой стороны, чтобы ей выступать на хорошем уровне, нужно, чтобы организм был здоров и хорошо реагировал на нагрузку. В ее случае не торопимся повышать нагрузку, время для восстановления есть.

— Есть понимание по первому этапу Кубка России в Хантах?

— Скорее всего, начало сезона пропустим. Пока она не приступала к развивающим тренировкам, – сказал Истомин. 

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