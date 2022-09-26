Евгения Буртасова: «На Олимпиаде как будто была команда, а я – не пришей кобыле хвост. Не хотела ехать, понимая, что будет дурдом»

Российская биатлонистка Евгения Буртасова поделилась воспоминаниями об участии в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Изначально Буртасова не была в заявке на зимние Игры, но в итоге заменила Валерию Васнецову, которая заразилась ковидом перед соревнованиями.

– Ты говорила, что хотела забыть время, проведенное на Олимпиаде. Что там вообще произошло?

– Ой, это все эти подковерные игры… Если помните, там (во время Олимпиады) должны были быть отборы, хотя тренеры в этот день вообще не присутствовали на тренировках. Мне просто перед сном позвонили: «Может, ты пробежишь?» (сообщалось, что в Пекине Буртасова отказалась участвовать в тренировочном масс-старте, по итогам которого могла попасть в заявку на эстафету – Sports.ru)

Оказывается, это были какие-то отборочные, и я должна была бежать. То есть, если это отборочные, если вы выбираете между мной и Мироновой, то почему она не бежала? Там бежали шведки. Хорошо, если я выиграла бы у шведок, я бы со шведками побежала?

На меня там наговаривали, что у меня свой план. Просто я только прилетела, и у меня была акклиматизация. Эту [индивидуальную] гонку вообще не должна была бежать. Меня просто кинули в пекло. Видела, как люди пачками снимаются, падают в обморок, и их уносят на носилках. Было дико холодно.

Я просто хотела дойти эту гонку и забыть. И в итоге со мной никто из тренеров не общался, контакта не было. Только пару раз до гонки: «Что, как?» И все. Сама приходила на тренировки, каталась. Всем было все равно, как я приеду и уеду. Как будто там была команда, а я – не пришей кобыле хвост.

Изначально не хотела туда ехать. Когда сказали, что еду, вся команда радовалась, а я одна сидела грустная, понимая, что это будет дурдом. С самого начала мне выносили мозг – надо было сделать то одно, то другое. У меня же нет прав, и я не могу съездить сдать тест на коронавирус сюда, а потом поехать сделать документы туда.

Тогда рассказывали, что была проведена мегаоперация по доставке Буртасовой на Олимпиаду. Нет, у меня совсем другая информация. Мой регион заморачивался, чтобы мой личный спонсор купил мне билет из Праги до Москвы. Разрешение на оружие делала Новосибирская область. СБР не успел сделать, хотя было пять дней.

Хочу просто все забыть. Ни с кем не ругалась. Как было, так и было. Ну съездила пассажиром, да. Мне говорят, что я же поучаствовала! Но у нас спортсменов разные представления об Олимпиаде: либо ты едешь бороться, либо пассажиром. Не очень хочется ездить пассажиром. Да, Олимпиада – это главная цель и мечта. А в итоге получилось так, что ты чуть не завязал на этой самой Олимпиаде», – сказала Буртасова.

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