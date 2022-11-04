Миронова о проблемах со здоровьем: «Поняла, что, если не дам организму отдохнуть так, как он хочет, я просто закончусь»

Российская биатлонистка рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых может пропустить начало сезона.

«Мое здоровье сейчас, наверное, где-то на серединке. Я еще не до конца восстановлена. Когда восстановлюсь, я это пойму.

Допуск у меня есть. У меня проблемы не физического характера. Это не сердце, ничего такого серьезного, что могло бы напрямую мешать мне заниматься. Это такие моменты, которые на обследовании не выявишь. Показатели могут быть в норме, но по факту организм неважно себя чувствует.

После того, как я переболела ковидом, а потом и ветряной оспой, я очень быстро вернулась к тренировкам, но организм не был готов к нагрузкам. Я тогда думала: «Я же очень сильная. Как это мой организм не справится? Я буду тренироваться». И спустя пять дней тренировок меня вырубило, если можно так сказать.

Я отдохнула дней 10, затем приехала на сбор в Белоруссию, и история повторилась. И это повторялось на каждом последующем сборе. Когда я была уже на сборе в Сочи, в некоторые дни я еле-еле вставала с кровати. У меня просто не было энергии, минус пять по стобалльной шкале.

Мы поговорили с тренерами, я сказала, что так больше не могу, потому что это не закончится, если не выявить причину такого состояния. Тренеры меня в этом поддержали, и я поехала в Москву на обследование в стационар. Там стали понятны некоторые причины такого поведения моего организма.

И я поняла, что, если я не дам ему отдохнуть так, как он хочет, я просто закончусь. Но сейчас я чувствую себя гораздо лучше, гораздо энергичнее. Я уже тренируюсь, продолжительность тренировок увеличивается, и это хороший знак того, что мой организм приходит в норму», – сказала Миронова.