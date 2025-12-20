Йохан-Олав Ботн: «Закончить спринт-пасьют с 30 точными выстрелами – для меня это что-то новенькое. Я словно во сне и не хочу просыпаться»

Ботн о победе в Анси: я впервые закончил спринт-пасьют с 30 точными выстрелами.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн оценил свою победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

Накануне Ботн занял 4-е место в спринте. В обеих гонках он финишировал без промахов на стрельбе.

«Сегодня ощущения на трассе были намного лучше, чем вчера. Закончить спринт-пасьют с 30 точными попаданиями – такое мне удалось впервые. Для меня это что-то новенькое. Я живу словно во сне и не хочу просыпаться. Хочу и дальше оставаться в этих мечтах», – сказал Ботн, который также продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира.