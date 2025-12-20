Александр Тихонов: «Если наши биатлонисты вернутся на международные турниры, серьезных результатов от них ждать будет сложно»

Тихонов назвал удручающим уровень конкуренции на Кубке Содружества по биатлону .

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал удручающей уровень конкуренции на Кубка Содружества по биатлону.

«Конкуренция слабая – и у мужчин, и у женщин. Плотности в результатах нет в лидирующей группе, а про 20-е места вообще не говорю. Слабый уровень, конечно, это удручает.

У нас многие считают, что спортсменом может быть любой, но великими рождаются единицы. В свое время вели за собой Меланьин, Маматов, мое поколение на протяжении 14 лет не оставалось без медалей. Чемпионат СССР было сложнее выиграть, чем чемпионат мира.

Но, как и в любом виде спорта, после ухода великих нередко начинается спад. Не родила Россия таланты, в этом ничего страшного нет. Дай бог, чтобы появился лидер сборной, за котором потянулись бы и все остальные», – сказал Тихонов.

Также Тихонов считает, что от российских биатлонистов не стоит ждать высоких результатов в случае возвращения на международные турниры.

«Мы же видим, как выступили [лыжники] Коростелев и Непряева после возвращения на международную арену. Результаты слабые. Можно говорить, что нет нормального сервиса, приводить другие причины. Но это факт. Могу сказать, что если наши биатлонисты вернутся на международные турниры, серьезных результатов от них ждать будет сложно», – отметил Тихонов.