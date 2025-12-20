  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Александр Тихонов: «Если наши биатлонисты вернутся на международные турниры, серьезных результатов от них ждать будет сложно»
0

Александр Тихонов: «Если наши биатлонисты вернутся на международные турниры, серьезных результатов от них ждать будет сложно»

Тихонов назвал удручающим уровень конкуренции на Кубке Содружества по биатлону .

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал удручающей уровень конкуренции на Кубка Содружества по биатлону.

«Конкуренция слабая – и у мужчин, и у женщин. Плотности в результатах нет в лидирующей группе, а про 20-е места вообще не говорю. Слабый уровень, конечно, это удручает.

У нас многие считают, что спортсменом может быть любой, но великими рождаются единицы. В свое время вели за собой Меланьин, Маматов, мое поколение на протяжении 14 лет не оставалось без медалей. Чемпионат СССР было сложнее выиграть, чем чемпионат мира.

Но, как и в любом виде спорта, после ухода великих нередко начинается спад. Не родила Россия таланты, в этом ничего страшного нет. Дай бог, чтобы появился лидер сборной, за котором потянулись бы и все остальные», – сказал Тихонов.

Также Тихонов считает, что от российских биатлонистов не стоит ждать высоких результатов в случае возвращения на международные турниры.

«Мы же видим, как выступили [лыжники] Коростелев и Непряева после возвращения на международную арену. Результаты слабые. Можно говорить, что нет нормального сервиса, приводить другие причины. Но это факт. Могу сказать, что если наши биатлонисты вернутся на международные турниры, серьезных результатов от них ждать будет сложно», – отметил Тихонов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoКубок мира по биатлону
logoАлександр Тихонов
logoКубок Содружества
logoсборная России
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Йохан-Олав Ботн: «Закончить спринт-пасьют с 30 точными выстрелами – для меня это что-то новенькое. Я словно во сне и не хочу просыпаться»
33 минуты назад
Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, Перро – 2-й, Самуэльссон вышел на 3-е место
сегодня, 14:51
Кубок мира. Гонка преследования. Самуэльссон был быстрейшим на лыжне, у Ботна – лучшее чистое время пасьюта, у Довжана – скорострельность
сегодня, 14:45
Ботн одержал третью победу в карьере на Кубке мира, у Жаклена – 32-й подиум, у Дале-Шевдала – 17-й
сегодня, 14:43
⚡ Кубок мира. Ботн выиграл гонку преследования, Жаклен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й, Перро – 4-й, Кристиансен – 7-й
сегодня, 14:17
Кубок IBU. Невланн победил в мужском большом масс-старте, Аспенес – 2-й, Кюн – 5-й, Гальмас Полен выиграла женскую гонку
сегодня, 14:12
Лу Жанмонно о победе в Анси: «Трибуны придавали мне дополнительных сил»
сегодня, 13:13
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Наталия Шевченко лидирует, Резцова вышла на 2-е место, Гришина – 3-я
сегодня, 12:35
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Латыпов – 2-й, Бажин – 3-й
сегодня, 12:30
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно вышла в лидеры, Вирер – 2-я, Магнуссон – 3-я, Виттоцци – 6-я
сегодня, 12:18
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
сегодня, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
13 декабря, 12:09