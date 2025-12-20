Лу Жанмонно о победе в Анси: «Трибуны придавали мне дополнительных сил»

Жанмонно о победе в Анси: трибуны придавали мне дополнительных сил.

Французская биатлонистка Лу Жанмонно оценила свою победу в пасьюте на домашнем этапе Кубка мира в Анси.

Второе место заняла Суви Минккинен из Финляндии, третье – итальянка Доротея Вирер.

«Это здорово, мне очень хотелось победить. Анси – особенное место для меня, и я очень горжусь, что смогла доказать все самой себе и выиграть. Гонка прошла отлично, я счастлива.

Конечно, трибуны придавали мне дополнительных сил. Иногда необычно слышать такой шум на первом подъеме, это невероятно и действительно помогало мне при стрельбе. Это мотивирует меня выступать еще лучше», – сказала Жанмонно.