Лу Жанмонно о победе в Анси: «Трибуны придавали мне дополнительных сил»
Жанмонно о победе в Анси: трибуны придавали мне дополнительных сил.
Французская биатлонистка Лу Жанмонно оценила свою победу в пасьюте на домашнем этапе Кубка мира в Анси.
Второе место заняла Суви Минккинен из Финляндии, третье – итальянка Доротея Вирер.
«Это здорово, мне очень хотелось победить. Анси – особенное место для меня, и я очень горжусь, что смогла доказать все самой себе и выиграть. Гонка прошла отлично, я счастлива.
Конечно, трибуны придавали мне дополнительных сил. Иногда необычно слышать такой шум на первом подъеме, это невероятно и действительно помогало мне при стрельбе. Это мотивирует меня выступать еще лучше», – сказала Жанмонно.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: IBU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости