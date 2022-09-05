Казакевич о смерти отца во время Олимпиады: «В эстафете я словно в робота превратилась. Бежала и стреляла, не испытывая ничего, не могла подвести команду»

Российская биатлонистка Ирина Казакевича рассказала о трагедии в семье, случившейся во время Олимпиады-2022 в Пекине.

Перед началом женской эстафеты, где Казакевич завоевала серебро, ей сообщили о смерти отца.

– Я узнала о смерти папы после гонки преследования. До эстафеты оставалось два дня. Хорошо, что были эти два дня. Михаил Викторович (Шашилов) как-то смог меня переключить, я практически не оставалась одна. Вообще, из команды об этом знали только он и Света Миронова.

Тренер делал все так, чтобы его старания были ненавязчивыми. За сутки до эстафеты я сказала себе, что дам волю эмоциям только после окончания своего этапа. Так и получилось. Я не могу описать, что тогда испытывала. Вроде бы такой крутой результат, а у меня внутри пустота. Эмоции непосредственно от медали пришли чуть позже. На медальной церемонии у меня руки тряслись.

А во время гонки я словно в робота превратилась. Впервые в жизни. Просто бежала и стреляла, не испытывая вообще ничего. Наверное, это правильно, ведь мне нужно было сделать свою работу, я не могла подвести команду. Но не ожидала от себя такого.

После того как пробежала свой этап, сразу позвонила домой, спросила, как прошли похороны. Это же приблизительно в одно время было с гонкой. Мои родные и близкие, естественно, не смотрели олимпийскую эстафету, а уже потом, возвращаясь домой, посмотрели результаты и писали, писали, писали… Горе и радость слились в одно в тот странный день.

– Шашилов не предлагал вам вернуться домой?

– Он сразу спросил меня об этом. Но я сразу ответила, что никуда не полечу. Это было бы неправильно. Мой отец вместе со мной мечтал о том, что я пробегу на Олимпиаде эстафету и вместе с командой буду бороться за медаль. Думаю, я сделала все правильно. Медаль я папе показала.

– Свозили на его могилу?

– Да, сразу после Олимпиады полетела в Новосибирск, где жил папа. У него уже давно была другая семья, но они с мамой сохранили хорошие отношения. Я попросила свою сводную сестру и жену отца никому не говорить о моем прилете.

Мне нужно было обязательно побывать на его могиле, чтобы все это отпустить. Приехала на кладбище, привезла медаль, посидела на скамейке и рассказала, как все было, – ответила Казакевич.

Чудо в биатлоне: у наших женщин – серебро Олимпиады (и это со штрафным кругом!)