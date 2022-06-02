Дмитрий Губерниев: «Вообще ни с кем не ссорюсь. Просто я никогда не был придворным журналистом, я задаю вопросы»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, почему часто вступает в конфликты с разными людьми.

«Я вообще ни с кем не ссорюсь. Просто я никогда не был придворным журналистом, я задаю вопросы. Журналисты задают вопросы, а вопросы бывают самые разные. Очень многие руководители федераций и другие люди этих вопросов не любят, они привыкли жить в комфорте, они привыкли, что все всегда гладят только по шерстке и говорят, какие они классные.

А я не такой, я считаю, что польза, которую нужно приносить отечеству и людям, она не заключается в том, что нужно всем обязательно вылизывать ***, извините за это выражение.

Мы журналисты, мы четвертая власть, поэтому мы обязаны, и я это делаю с большим удовольствием, обращать внимание на проблемы в стране, которые есть с развитием спорта в тех или иных регионах. Мы должны ругать нерадивых руководителей, если они этого заслуживают, хвалить тех, кто заслуживает со знаком «плюс», что я тоже делаю.

Мы живем в стране, у которой сейчас достаточно большое количество проблем, хотим мы этого и или нет, и эти проблемы нам предстоит вместе решать. Есть люди, которые этого не понимают, им нужно на это указать, и эфир, в том числе федеральный, — это прекрасная возможность это сделать, что я периодически и делаю.

Потому что правду говорить легко и приятно, а я не вру, меня мама приучила быть честным, поэтому я, собственно, и занимаюсь всеми этими делами», – сказал Губерниев

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