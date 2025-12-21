Киркеэйде о победе в масс-старте: попробовала рискнуть, и все получилось.

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде прокомментировала свою победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.

Киркеэйде опередила на финише француженок Лу Жанмонно и Жюстин Брезаз-Буше . Это первая победа норвежки на Кубке мира.

«В первую очередь я думала о том, чтобы занять место на подиуме. За спиной были Жюстин и Лу, и я понимала, что мне будет сложно, но надо попробовать побороться. Они были совсем близко, и я просто должна была рискнуть. На этот раз все получилось», – приводит слова Киркеэйде сайт Международного союза биатлонистов.