Киркеэйде о победе в масс-старте: «Понимала, что будет сложно, Жанмонно и Брезаз-Буше были совсем близко. Но я рискнула, и все получилось»
Киркеэйде о победе в масс-старте: попробовала рискнуть, и все получилось.
Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде прокомментировала свою победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.
Киркеэйде опередила на финише француженок Лу Жанмонно и Жюстин Брезаз-Буше. Это первая победа норвежки на Кубке мира.
«В первую очередь я думала о том, чтобы занять место на подиуме. За спиной были Жюстин и Лу, и я понимала, что мне будет сложно, но надо попробовать побороться. Они были совсем близко, и я просто должна была рискнуть. На этот раз все получилось», – приводит слова Киркеэйде сайт Международного союза биатлонистов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IBU
