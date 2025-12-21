  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Киркеэйде о победе в масс-старте: «Понимала, что будет сложно, Жанмонно и Брезаз-Буше были совсем близко. Но я рискнула, и все получилось»
Киркеэйде о победе в масс-старте: «Понимала, что будет сложно, Жанмонно и Брезаз-Буше были совсем близко. Но я рискнула, и все получилось»

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде прокомментировала свою победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.

Киркеэйде опередила на финише француженок Лу Жанмонно и Жюстин Брезаз-Буше. Это первая победа норвежки на Кубке мира.

«В первую очередь я думала о том, чтобы занять место на подиуме. За спиной были Жюстин и Лу, и я понимала, что мне будет сложно, но надо попробовать побороться. Они были совсем близко, и я просто должна была рискнуть. На этот раз все получилось», – приводит слова Киркеэйде сайт Международного союза биатлонистов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IBU
Марен Киркеэйде
Кубок мира по биатлону
Жюстин Брезаз-Буше
сборная Франции жен
Лу Жанмонно
сборная Норвегии жен
