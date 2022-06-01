Александр Тихонов о вечеринке Медведевой: «Она имеет полное право устраивать такие вечеринки и танцы! Я уже не в том возрасте, а так бы тоже что-нибудь придумал»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о вечеринке, которую устроила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию .

«Когда у нас миллиардеры отдыхают с телками по 20 штук на палубе – это вы не замечаете. Да, Медведева имеет полное право устраивать такие вечеринки и танцы! Как и все остальные фигуристки. Я уже не в том возрасте, а так бы тоже что-нибудь придумал. Поэтому я считаю, что они разумные, нормальные девушки.

Как сказал Леонардо да Винчи, «Нет прекрасней красоты, чем красота женского тела». На что мы еще можем смотреть? На Галкина гея? На Киркорова? Уже устали все! Я с удовольствием посмотрю на наших фигуристок!

Почему в среде биатлонисток нет таких ярких выступлений? Понимаете, это большая разница. Хорошо еще, что в боях без правил женщины не разделись. Но мы же не можем сравнивать.

Есть и в биатлоне красивые девушки, но раздеваться на камеру, устраивать вечеринки – это выбор каждого. Медведева решила так. Это привлекает дополнительный интерес к фигурному катанию», – сказал Тихонов.

Вау, Медведева устроила вечеринку: огненно танцевала на коленях и под Лолиту, отдыхали и Трусова с Щербаковой