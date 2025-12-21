  • Спортс
Резцова о победах на Кубке Содружества: «Хочется с такими же результатами выступать на мировой арене»

Резцова о победе на Кубке Содружества: хочется так же выступать на мировой арене.

Российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась о победах на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

Сегодня спортсменка выиграла масс-старт, накануне она победила в гонке преследования.

«Всегда можно желать большего. Хочется с такими же результатами выступать на мировой арене. Я более чем довольна и счастлива, потому что получается реализовываться.

Поначалу был очень хороший ход, но были и неполадки со стрельбой, винтовкой, с изготовкой. Слава богу, все решилось. Наверное, это лучшее завершение года. Как Новый год встретишь, так его и проведешь, я надеюсь», – сказала Резцова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
