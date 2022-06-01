«Александр Тихонов – просто пидорас. Он свечку держал, что ли?» Губерниев о том, что Тихонов назвал Максима Галкина геем

вступился за Максима Галкина.

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на слова четырехкратного олимпийского чемпиона о вечеринке фигуристки .

– Как вы отнеслись к танцу Евгении Медведевой? Увидели ли в нем криминал?

– Я считаю, что танцы – это прекрасно.

Ужасно здесь другое. Ужасна реакция людей на это видео. Например, бывший биатлонист Александр Тихонов почему-то назвал Максима Галкина геем. Он свечку держал, что ли?

Максим Галкин женат на Алле Пугачевой, у них дети есть. Человек, который публично позволяет себе такие вещи говорить... Александр Иванович Тихонов – просто пидорас. Так и напишите.

– Стоит ли Медведевой быть скромнее в проявлениях публичности?

– Женя Медведева прекрасно танцевала. Давайте все мы будем тоже танцевать, – сказал Губерниев.

Вау, Медведева устроила вечеринку: огненно танцевала на коленях и под Лолиту, отдыхали и Трусова с Щербаковой

Александр Тихонов о вечеринке Медведевой: «Она имеет полное право устраивать такие вечеринки и танцы! Я уже не в том возрасте, а так бы тоже что-нибудь придумал»