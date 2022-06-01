«Александр Тихонов – просто пидорас. Он свечку держал, что ли?» Губерниев о том, что Тихонов назвал Максима Галкина геем

Теги Александр Тихонов сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Евгения Медведева ЛГБТ музыка контент Фигурное катание

Дмитрий Губерниев вступился за Максима Галкина.

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова о вечеринке фигуристки Евгении Медведевой

– Как вы отнеслись к танцу Евгении Медведевой? Увидели ли в нем криминал?

– Я считаю, что танцы – это прекрасно.

Ужасно здесь другое. Ужасна реакция людей на это видео. Например, бывший биатлонист Александр Тихонов почему-то назвал Максима Галкина геем. Он свечку держал, что ли?

Максим Галкин женат на Алле Пугачевой, у них дети есть. Человек, который публично позволяет себе такие вещи говорить... Александр Иванович Тихонов – просто пидорас. Так и напишите. 

  – Стоит ли Медведевой быть скромнее в проявлениях публичности?

– Женя Медведева прекрасно танцевала. Давайте все мы будем тоже танцевать, – сказал Губерниев. 

Вау, Медведева устроила вечеринку: огненно танцевала на коленях и под Лолиту, отдыхали и Трусова с Щербаковой

Александр Тихонов о вечеринке Медведевой: «Она имеет полное право устраивать такие вечеринки и танцы! Я уже не в том возрасте, а так бы тоже что-нибудь придумал»

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