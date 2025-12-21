0

Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я

Марен Киркеэйде возглавила зачет масс-стартов на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2025/26

Женщины

Зачет масс-стартов

После 1 гонки из 5

1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 90

2. Лу Жанмонно (Франция) – 75

3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 65

4. Камиль Бене (Франция) – 55

5. Эми Басерга (Швейцария) – 50

6. Франциска Пройс (Германия) – 45

7. Ванесса Фойгт (Германия) – 41

8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 37 

9. Элла Халварссон (Швеция) – 34

10. Анна Вайдель (Германия) – 31

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
