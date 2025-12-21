Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
Марен Киркеэйде возглавила зачет масс-стартов на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Женщины
Зачет масс-стартов
После 1 гонки из 5
1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 90
2. Лу Жанмонно (Франция) – 75
3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 65
4. Камиль Бене (Франция) – 55
5. Эми Басерга (Швейцария) – 50
6. Франциска Пройс (Германия) – 45
7. Ванесса Фойгт (Германия) – 41
8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 37
9. Элла Халварссон (Швеция) – 34
10. Анна Вайдель (Германия) – 31
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
