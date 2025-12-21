Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й

Томмазо Джакомель возглавил зачет масс-стартов на Кубке мира по биатлону.

Итальянец Томмазо Джакомель лидирует в зачете масс-стартов на Кубке мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2025/26 Мужчины Зачет масс-стартов После 1 гонки из 5 1. Томмазо Джакомель (Италия) – 90 2. Эрик Перро (Франция) – 75 3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 65 4. Юстус Штрелов (Германия) – 55 5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 50 6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 45 7. Кэмпбелл Райт (США) – 41 8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 37 9. Эмильен Жаклен (Франция) – 34 10. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 31