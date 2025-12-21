Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
Томмазо Джакомель возглавил зачет масс-стартов на Кубке мира по биатлону.
Итальянец Томмазо Джакомель лидирует в зачете масс-стартов на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Мужчины
Зачет масс-стартов
После 1 гонки из 5
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 90
2. Эрик Перро (Франция) – 75
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 65
4. Юстус Штрелов (Германия) – 55
5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 50
6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 45
7. Кэмпбелл Райт (США) – 41
8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 37
9. Эмильен Жаклен (Франция) – 34
10. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 31
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости