0

Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й

Томмазо Джакомель возглавил зачет масс-стартов на Кубке мира по биатлону.

Итальянец Томмазо Джакомель лидирует в зачете масс-стартов на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2025/26

Мужчины

Зачет масс-стартов

После 1 гонки из 5

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 90

2. Эрик Перро (Франция) – 75

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 65

4. Юстус Штрелов (Германия) – 55

5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 50

6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 45

7. Кэмпбелл Райт (США) – 41

8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 37

9. Эмильен Жаклен (Франция) – 34

10. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 31

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
