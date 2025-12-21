  • Спортс
  Томмазо Джакомель: «Победа в Ле Гран-Борнане была моей самой большой мечтой в биатлоне, и я ее осуществил. Просто невероятно»
Томмазо Джакомель: «Победа в Ле Гран-Борнане была моей самой большой мечтой в биатлоне, и я ее осуществил. Просто невероятно»

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель высказался о победе на этапе Кубка мира во французском Анси – Ле Гран-Борнане.

«Победа в Ле Гран-Борнане была моей самой большой мечтой в биатлоне, и сегодня я ее осуществил. Это просто невероятно!

Должен сказать, что сегодня я чувствовал себя непобедимым. С самого начала ощущал себя невероятно сильным. Первый промах в положении лежа был моей ошибкой, на это не повлиял ветер или какие-то другие внешние факторы. Виноват только я.

Но я горжусь тем, как справился с ситуацией на стрельбе стоя. Дважды закрывал мишени на первом щите с небольшим отрывом от других и знал, что зрители болеют за других спортсменов, а не за меня. Это было потрясающе», – сказал Джакомель.

