Джакомель одержал третью победу в карьере, у Перро – 12-й подиум, у Кристиансена – 27-й
Томмазо Джакомель одержал третью победу на Кубке мира в карьере.
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Это третья победа в карьере итальянца и 12-й подиум (3-7-2).
Второе место занял француз Эрик Перро. Он поднялся на подиум в 12-й раз в карьере (5-4-3).
Третьим финишировал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. На его счету 27 подиумов (7-7-13).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
