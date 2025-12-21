Джакомель одержал третью победу в карьере, у Перро – 12-й подиум, у Кристиансена – 27-й

Томмазо Джакомель одержал третью победу на Кубке мира в карьере.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Это третья победа в карьере итальянца и 12-й подиум (3-7-2).

Второе место занял француз Эрик Перро . Он поднялся на подиум в 12-й раз в карьере (5-4-3).

Третьим финишировал норвежец Ветле Шостад Кристиансен . На его счету 27 подиумов (7-7-13).