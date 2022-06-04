Судья-гей Уилсон о каминг-ауте: «Это должно восприниматься как норма. Теперь я могу ходить по улицам, не чувствуя себя иным»

Судья-гей из Шотландии рассказал о причинах каминг-аута.

В четверг Ллойд Уилсон и его коллега Крэйг Нейпир открыто сообщили о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Если моя история вдохновит хотя бы одного человека, тогда я проделал хорошую работу. Теперь я могу ходить по улицам, не чувствуя себя иным.

[Каминг-ауты] должны восприниматься как норма, в этом плане мы начинаем добиваться хороших результатов. Я надеюсь, что футбол готов к этому. Я почти уверен, что шотландский футбол готов.

Я был в шоке от реакции [на каминг-аут]. Я не получил ни одного негативного комментария. Я по-настоящему опасался этого», – сказал арбитр.