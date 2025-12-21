  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Масс-старт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Кристиансен проиграл 1,5 секунды, у Штрелова – лучшая скорострельность
0

Кубок мира. Масс-старт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Кристиансен проиграл 1,5 секунды, у Штрелова – лучшая скорострельность

Мартин Понсилуома был быстрейшим на лыжне в масс-старте Анси.

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, у немца Юстуса Штрелова – лучшая скорость стрельбы. 

Кубок мира по биатлону-2025/26

3-й этап

Анси, Франция

Мужчины, масс-старт

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 29.59,2

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1,5

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 7,7

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 15,6

5. Фабьен Клод (Франция) – 18,9

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 20,7

7. Филипп Хорн (Германия) – 22,1

8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 23,1

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 26,7

10. Кэмпбелл Райт (США) – 34,8

11. Эмильен Жаклен (Франция) – 45,9

12. Эрик Перро (Франция) – 56,2

Скорострельность

1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.20,4 (0)

2. Эрик Перро (Франция) -1.28,4 (0)

3. Витезслав Горниг (Чехия) – 1.29,3 (2)

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.30,7 (3)

5. Ян Гунька (Польша) – 1.31,7 (5)

6. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.32,9 (0)...

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.35,1 (1)...

17. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.45,2 (2)...

22. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.47,3 (2)

23. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.48,3 (2)...

25. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.51,2 (3)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЙоша Буркхальтер
logoсборная Франции
logoКубок мира по биатлону
logoТоммазо Джакомель
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Норвегии
logoВитезслав Горниг
logoсборная Швеции
logoЮстус Штрелов
logoФабьен Клод
logoЙоханнес Дале-Шевдал
масс-старт
logoЙохан-Олав Ботн
logoКэмпбелл Райт
logoМартин Понсилуома
logoсборная Италии по биатлону
logoВетле Шостад Кристиансен
logoСебастьян Самуэльссон
logoсборная Чехии
logoсборная США
logoЭрик Перро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Латыпов – 2-й, Бажин – 3-й
14 минут назад
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Резцова лидирует, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я
18 минут назад
⚡ Кубок мира. Джакомель выиграл масс-старт, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й, Ботн – 5-й, Жаклен – 9-й
24 минуты назад
Киркеэйде о победе в масс-старте: «Понимала, что будет сложно, Жанмонно и Брезаз-Буше были совсем близко. Но я рискнула, и все получилось»
сегодня, 13:05
Резцова о победах на Кубке Содружества: «Хочется с такими же результатами выступать на мировой арене»
сегодня, 12:52
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно продолжает лидировать, Киркеэйде вышла на 2-е место, Вирер – 3-я
сегодня, 12:18
Кубок мира. Масс-старт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, у Пасслер – лучшая скорострельность
сегодня, 12:10
Киркеэйде одержала первую победу в карьере, у Жанмонно – 29-й подиум, у Брезаз-Буше – 30-й
сегодня, 11:57
⚡ Кубок мира. Киркеэйде выиграла масс-старт, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
сегодня, 11:49
Анастасия Халили о проблемах со здоровьем: «В течение дня поднимается субфебрильная температура. Других симптомов нет»
сегодня, 11:47
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
сегодня, 12:21
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
вчера, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
вчера, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
19 декабря, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52