Кубок мира. Масс-старт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Кристиансен проиграл 1,5 секунды, у Штрелова – лучшая скорострельность

Мартин Понсилуома был быстрейшим на лыжне в масс-старте Анси.

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, у немца Юстуса Штрелова – лучшая скорость стрельбы. Кубок мира по биатлону-2025/26 3-й этап Анси, Франция Мужчины, масс-старт Лыжный ход 1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 29.59,2 2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1,5 3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 7,7 4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 15,6 5. Фабьен Клод (Франция) – 18,9 6. Томмазо Джакомель (Италия) – 20,7 7. Филипп Хорн (Германия) – 22,1 8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 23,1 9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 26,7 10. Кэмпбелл Райт (США) – 34,8 11. Эмильен Жаклен (Франция) – 45,9 12. Эрик Перро (Франция) – 56,2 Скорострельность 1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.20,4 (0) 2. Эрик Перро (Франция) -1.28,4 (0) 3. Витезслав Горниг (Чехия) – 1.29,3 (2) 4. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.30,7 (3) 5. Ян Гунька (Польша) – 1.31,7 (5) 6. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.32,9 (0)... 9. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.35,1 (1)... 17. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.45,2 (2)... 22. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.47,3 (2) 23. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.48,3 (2)... 25. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.51,2 (3)