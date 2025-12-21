Кубок мира. Масс-старт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Кристиансен проиграл 1,5 секунды, у Штрелова – лучшая скорострельность
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, у немца Юстуса Штрелова – лучшая скорость стрельбы.
Кубок мира по биатлону-2025/26
3-й этап
Анси, Франция
Мужчины, масс-старт
Лыжный ход
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 29.59,2
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1,5
3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 7,7
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 15,6
5. Фабьен Клод (Франция) – 18,9
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 20,7
7. Филипп Хорн (Германия) – 22,1
8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 23,1
9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 26,7
10. Кэмпбелл Райт (США) – 34,8
11. Эмильен Жаклен (Франция) – 45,9
12. Эрик Перро (Франция) – 56,2
Скорострельность
1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.20,4 (0)
2. Эрик Перро (Франция) -1.28,4 (0)
3. Витезслав Горниг (Чехия) – 1.29,3 (2)
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.30,7 (3)
5. Ян Гунька (Польша) – 1.31,7 (5)
6. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.32,9 (0)...
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.35,1 (1)...
17. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.45,2 (2)...
22. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.47,3 (2)
23. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.48,3 (2)...
25. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.51,2 (3)