Букмекеры оценили выше шансы «Зенита» в матче Кубка PARI Премьер с ЦСКА

29 июня состоится третий матч турнира Кубок PARI Премьер, организованного телеканалом «Матч ТВ» в партнерстве с букмекерской компанией PARI. ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве примет «Зенит». Одним из гостей встречи станет музыкант, амбассадор букмекерской компании PARI Баста, который нанесет первый удар по мячу.

Аналитики PARI перед игрой не отдали явного предпочтения ни одной из команд, однако шансы «Зенита» взять три очка оцениваются чуть выше. Ставки на победу петербургской команды в основное время игры принимаются по коэффициенту 2.05, что соответствует примерно 48% вероятности. В то же время коэффициент на победу ЦСКА составляет 3.90 (около 25%), а ничья котируется за 3.55 (27%).

Победа «Зенита» по итогам встречи – с учетом возможной серии пенальти – считается более вероятным событием. Этот исход котируется за 1.65 (примерно 58%). Шансы ЦСКА выиграть весь матч равны 2.25 (около 42%).

Клиенты компании PARI практически не сомневаются в победе чемпиона страны. На триумф подопечных Сергея Семака приходится около 70% от всего объема ставок на результат встречи. Для сравнения, на победу «красно-синих» сделано примерно 18% и 12% на ничейный исход. Распределение объема ставок на рынке победителя матча по итогам всей встречи с учетом серии пенальти также в пользу петербургского клуба и составляет 65% против 35%.

Каждая из команд, по мнению аналитиков, забьет как минимум по голу за 90 минут игры. Выбрать вариант «обе забьют» можно за 1.60. При этом специалисты достаточно высоко оценивают вероятность увидеть более двух голов в предстоящей встрече. Сделать ставку на это можно за 1.70. В то же время поставить на ТМ 2.5 можно за 2.15.

PARI также предлагает на этот матч множество разнообразных рынков. В частности, победа московского клуба по итогам хотя бы одного из таймов оценивается в 2.08. Если же матч завершится серией пенальти, сыграет ставка с коэффициентом 3.25.

После переезда турнира из Санкт-Петербурга в Москву четыре из шести оставшихся матчей пройдут на «ВЭБ Арене». Все соперники проведут друг с другом по одному матчу. Кубок PARI Премьер достанется команде, которая наберет наибольшее количество очков.

Согласно регламенту, в случае ничьей в основное время назначаются послематчевые пенальти. Это правило применялось в обоих стартовых матчах турнира, прошедших в Санкт-Петербурге. Чемпион России «Зенит» завершил вничью 1:1 встречи с «Пари НН» и «Сочи», после чего дважды оказывался точнее в сериях пенальти (5:3 с нижегородцами, 4:2 с южанами). Два победы в послематчевых лотереях принесли «Зениту» 4 очка. Команда Сергея Семака лидирует в промежуточной турнирной таблице. У «Сочи» и «Пари НН» на данный момент по 1 очку. ЦСКА пока не проводил матчей на турнире.

Несмотря на то, что «Зенит» набрал только 4 очка из 6 возможных, коэффициент на итоговую победу петербуржцев упал с 2.20 до 1.67. Шансы ЦСКА завоевать трофей составляют 3.30. Ставки на итоговый успех «Сочи» принимаются по коэффициенту 5.50. Котировки на «Пари НН» как вероятного победителя Кубка PARI Премьер равны 17.00.

Расписание оставшихся матчей:

1 июля 20:00 | Пари НН — Сочи (ВЭБ Арена)

4 июля 20:00 | ЦСКА — Пари НН (ВЭБ Арена)

7 июля 20:00 | Сочи — ЦСКА (ВЭБ Арена)