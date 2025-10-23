Виктор Вембаньяма набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в первом матче за 8 месяцев

Виктор Вембаньяма шокировал НБА своей игрой в первом матче после возвращения.

Центровой «Сан-Антонио » записал на свой счет 40 очков, 15 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 3 блок-шота.

За 30 минут француз реализовал 15 из 21 с игры и 9 из 11 с линии. Он не допустил ни одной потери и обновил клубный рекорд результативности для стартовой встречи сезона.

Вембаньяма сыграл в официальном матче впервые с февраля, когда перенес операцию в связи с обнаруженным тромбом.