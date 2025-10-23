Видео
12

Виктор Вембаньяма набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в первом матче за 8 месяцев

Виктор Вембаньяма шокировал НБА своей игрой в первом матче после возвращения.

Центровой «Сан-Антонио» записал на свой счет 40 очков, 15 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 3 блок-шота.

За 30 минут француз реализовал 15 из 21 с игры и 9 из 11 с линии. Он не допустил ни одной потери и обновил клубный рекорд результативности для стартовой встречи сезона.

Вембаньяма сыграл в официальном матче впервые с февраля, когда перенес операцию в связи с обнаруженным тромбом.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1305 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoДаллас
logoНБА
logoБаскетбол - видео
