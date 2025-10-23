Виктор Вембаньяма набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в первом матче за 8 месяцев
Виктор Вембаньяма шокировал НБА своей игрой в первом матче после возвращения.
Центровой «Сан-Антонио» записал на свой счет 40 очков, 15 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 3 блок-шота.
За 30 минут француз реализовал 15 из 21 с игры и 9 из 11 с линии. Он не допустил ни одной потери и обновил клубный рекорд результативности для стартовой встречи сезона.
Вембаньяма сыграл в официальном матче впервые с февраля, когда перенес операцию в связи с обнаруженным тромбом.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1305 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости