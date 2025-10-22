Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»

Тренер УНИКСа поделился впечатлениями после шестой победы подряд в Лиге ВТБ.

«Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины матча. Соперник действовал наравне с нами, а мы не смогли раскрыть свой потенциал полностью.

Постоянно возникавшие проблемы – главная причина для беспокойства перед игрой с ЦСКА в субботу. Нам нужно многое улучшить. Успех в сегодняшней встрече был достигнут в первую очередь за счет индивидуального мастерства баскетболистов. Однако наша ключевая проблема – те самые проседания, с которыми мы столкнулись в игре.

Крайне важно сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Сегодня мы играли усеченной ротацией, и мне не удавалось делать те замены, которые хотелось бы. Однако возвращение трех травмированных спортсменов и новый баскетболист, которого мы, скорее всего, подпишем по ходу чемпионата – обязательно усилит нашу команду», – заявил Велимир Перасович .

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, УНИКС одержал победу над «Автодором » со счетом 87:68. Казанцы продолжают оставаться единственной командой, которая пока не потерпела ни одного поражения в турнире.