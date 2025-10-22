0

Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги

После 11 сезонов в НБА Спенсер Динуидди может продолжить карьеру в Европе.

По информации инсайдера Марка Стейна, несколько европейских клубов проявляют интерес к 32-летнему разыгрывающему, при этом в их число не входит турецкий «Анадолу Эфес».

В октябре Спенсер Динуидди был отчислен «Шарлотт». За свою карьеру в НБА баскетболист провел более 600-а матчей в составах «Детройта», «Бруклина», «Вашингтона», «Далласа» и «Лейкерс», в среднем набирая 13 очков, 3 подбора и 5,1 передачи за игру.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1151 голос
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
logoСпенсер Динуидди
logoЕвролига
logoНБА
Марк Стейн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. Трехочковый Тамир Блатта на последних секундах принес «Маккаби» победу над «Реалом»
8сегодня, 20:15
«Мы выразили возражения по вопросу возвращения матчей в Израиль». «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» опубликовали совместное заявление
сегодня, 16:51
«Шарлотт» отчислил Спенсера Динуидди
1016 октября, 17:19
Главные новости
«Майами» и Джимми Батлер договорились о сокращении суммы штрафов игрока на 50%
40 минут назад
НБА. Егор Дёмин дебютирует за «Бруклин» в матче против «Шарлотт», «Нью-Йорк» примет «Кливленд» и другие матчи
2655 минут назад
Купер Флэгг выйдет в стартовом составе «Далласа» на позиции разыгрывающего (Тим Макмэн)
57 минут назад
Евролига. Трехочковый Тамир Блатта на последних секундах принес «Маккаби» победу над «Реалом»
8сегодня, 20:15
Донте Дивинченцо станет стартовым разыгрывающим «Тимбервулвз» в новом сезоне (Крис Хэйнс)
4сегодня, 19:53
НБА вернет классическое оформление площадок для финальной серии
3сегодня, 19:25Фото
Кевин Дюрант: «Раньше мне было важно признание, но теперь нет. Люди меняют свое мнение в зависимости от настроения»
2сегодня, 18:52
Winline Basket Cup. ЦСКА проиграл «Меге»
7сегодня, 18:30
Инсайдер Джован Буха: «Атмосфера вокруг Леброна сейчас не лучшая»
7сегодня, 18:20
Единая лига ВТБ. 24 очка Террелла Картера помогли «Бетсити Парме» обыграть «Самару», УНИКС принимает «Автодор»
1сегодня, 16:27Live
Ко всем новостям
Последние новости
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
сегодня, 20:02
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
сегодня, 19:37
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
сегодня, 19:30
Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»
3сегодня, 19:08
Евгений Пашутин о матче с «Самарой»: «В заключительной четверти стали играть агрессивнее – это принесло свои плоды»
сегодня, 18:01
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
сегодня, 16:24Фото
«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу
сегодня, 15:45
Миленко Богичевич: «УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ»
сегодня, 14:46
Генменеджер «Фенербахче» о проекте НБА в Европе: «Мы участвуем во всех обсуждениях о будущем европейского баскетбола»
сегодня, 14:36
«Арис» уволил главного тренера Богдана Карайчича после неудачного начала сезона
сегодня, 11:04