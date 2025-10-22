Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги

После 11 сезонов в НБА Спенсер Динуидди может продолжить карьеру в Европе.

По информации инсайдера Марка Стейна, несколько европейских клубов проявляют интерес к 32-летнему разыгрывающему, при этом в их число не входит турецкий «Анадолу Эфес».

В октябре Спенсер Динуидди был отчислен «Шарлотт». За свою карьеру в НБА баскетболист провел более 600-а матчей в составах «Детройта», «Бруклина», «Вашингтона», «Далласа» и «Лейкерс», в среднем набирая 13 очков, 3 подбора и 5,1 передачи за игру.