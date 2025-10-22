«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом

24-летний разыгрывающий продолжит карьеру в клубе из ОАЭ.

«Дубай » официально сообщил, что достиг соглашения о переходе Буги Эллиса из берлинской «Альбы». Баскетболист подпишет с клубом двухлетний контракт.

«Дубай» строит что-то захватывающее на мировой арене, и я хочу быть частью этого пути. Готов отдавать все для этой команды и с первого дня наладить связь с болельщиками», – заявил Буги Эллис в официальном обращении.