«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
24-летний разыгрывающий продолжит карьеру в клубе из ОАЭ.
«Дубай» официально сообщил, что достиг соглашения о переходе Буги Эллиса из берлинской «Альбы». Баскетболист подпишет с клубом двухлетний контракт.
«Дубай» строит что-то захватывающее на мировой арене, и я хочу быть частью этого пути. Готов отдавать все для этой команды и с первого дня наладить связь с болельщиками», – заявил Буги Эллис в официальном обращении.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Дубая»
