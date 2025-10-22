Генменеджер «Фенербахче» о проекте НБА в Европе: «Мы участвуем во всех обсуждениях о будущем европейского баскетбола»
Дерья Янниер высказался о растущем влиянии НБА в Европе.
«Эта тема уже довольно давно находится в повестке дня. Мы переживаем необычный период для европейского баскетбола. Прямо сейчас невозможно сказать что-то определенное о том, как это будет выглядеть, и, честно говоря, никто этого не знает.
Могу сказать лишь то, что мы участвуем во всех обсуждениях. Наш приоритет – найти правильную формулу для европейского баскетбола, потому что обеспечение верного направления развития спорта на этом континенте – одна из наших главных ответственностей.
В то же время мы стараемся и направлять процесс, и искать идеальный путь, который будет соответствовать интересам «Фенербахче». Похоже, что в ближайшие месяцы все начнет проясняться – посмотрим, как это будет развиваться», – заявил генменеджер «Фенербахче».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
